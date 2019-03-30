محمد يوسف: لم نستغل الفرص جيدا.. ومشاركة صالح كانت مفاجأة

السبت، 30 مارس 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

يرى محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن فريقه لم يستغل الفرص التي أتيحت له في مباراة القمة بشكل جيد.

وتعادل الأهلي مع الزمالك سلبيا في القمة الـ117 في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب وتأثرت بهطول الأمطار.

وقال يوسف عقب المباراة: "بالتأكيد تأثر الفريقين بحالة الملعب والأمطار".

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وأضاف في قناة أون سبورت: "كنا نطمع في إنهاء الشوط الأول متقدمين بالنتيجة ولكن لم نوفق في استغلال الفرص التي أتيحت لنا واللمسة الأخيرة لم تكن بالشكل الجيد".

وأكمل "في بعض الظروف يكون عدم تلقي هزيمة هو الأهم في حالة عدم القدرة على تحقيق الفوز".

وأوضح "في الشوط الثاني فقدنا السيطرة على بعض مناطق وسط الملعب وكان لنا فرصة خطيرة لوليد أزارو لم نستغلها بالشكل المطلوب".

وأكمل يوسف "لا يزال يتبقى لنا 11 مباراة والمنافسة على لقب الدوري مستمرة حتى النهاية".

وانتقل للحديث عن مشاركة صالح جمعة في المباراة قائلا: "لكل لقاء ظروف خاصة وصالح يؤدي بشكل جيد في التدريبات والمباريات الودية، ومشاركته في القمة كانت مناسبة وبها عنصر المفاجأة".

وشارك صالح جمعة في الدقائق الأخيرة من مباراة القمة بعد فترة طويلة من الغياب عن الظهور مع الأهلي.

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