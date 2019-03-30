لاسارتي: الصدفة وراء ظهور صالح جمعة بعد غياب في القمة

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي عن قرار الدفع بـ صالح جمعة أمام الزمالك.

الزمالك تعادل مع الأهلي سلبيا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

قمة سلبية جاءت شحيحة من الفرص مع تأثر الأجواء بالأمطار الغزيرة وأرضية الملعب وشهدت مشاركة صالح جمعة في الدقيقة 82.

وقال لاسارتي: "هي مجرد صدفة أن تأتي مشاركة صالح جمعة بعد غياب في القمة".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي "صالح جمعة جاهز منذ فترة ويُعد نفسه بطريقة جيدة جدا وتحدثت معه من قبل وأخبرته بأنه سيحصل على فرصته".

وواصل "صالح جمعة يتدرب بشكل جيد جدا، وحصل على فرصته. هي مجرد صدفة أن يكون ظهوره الأول بعد غياب أمام الزمالك".

وتابع "صالح جمعة سيحصل على وقت أطول وفرصة أكبر خلال المباريات المقبلة".

وتطرق لاسارتي للحديث عن الحكم، قائلا: "أخبرونا قبل المباراة بأن الحكم يُخرج البطاقة الصفراء كثيرا وحذرنا لاعبينا من ذلك".

وأشار "من الجيد جدا أن تمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين. اليوم استخدمنا مجموعة، وبعد يومين سنلعب مباراة أخرى وسنستخدم فيها آخرين مثل حسين الشحات ووليد أزارو وغيره. قرار عدم مشاركة الشحات كان فنيا".



































































































































ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 177 بينهما بالتعادل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، بينما يلعب الزمالك أمام سموحة يوم الأربعاء.

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