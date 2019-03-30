فالفيردي: ميسي يبث الخوف في نفس الخصم.. وسيلعب بنفس المستوى في أستراليا

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، أنه لم يكن على دراية بالطريقة التي سيدد بها لاعبه ليو ميسي الركلة الحرة المباشرة أمام إسبانيول.

برشلونة فاز على جاره إسبانيول 2-0 في دربي كتالونيا، بالجولة 29 من الدوري الإسباني، مباراة شهدت تألق ميسي وتسجيله هدفين. (طالع التفاصيل)

وعلّق فالفيردي على نجاح ميسي المتكرر في تنفيذ الركلات الحرة، والتي سجّل من إحداها الهدف الأول: "ميسي يبث الخوف في أنفس الخصوم عندما يستعد لتنفيذ ركلة حرة، بعد الفرق تضع لاعبا على الأرض خلف الجدار، والبعض الآخر يضع لاعبا على خط المرمى".

واعترف فالفيردي: "لم يكن لدي أي فكرة عن الطريقة التي سينفذ بها ميسي المخالفة، سأحب لو أخبركم أن الأمر حدث وفقا لخطة متفق عليها، ولكن هذا لن يكون صحيحا، ميسي تجاهلني ببساطة وسجّل هذه المخالفة".

المدرب الباسكي دافع عن لاعبه الذي يتلقى الانتقادات مع منتخب بلاده الأرجنتين: "ميسي هو اللاعب نفسه في برشلونة وفي الأرجنتين، وسيكون اللاعب نفسه لو لعب في أستراليا. تدريب هذا اللاعب من دواعي سعادتي، ومن دواعي سعادة برشلونة وجوده يوميًا، نريده دائما أن يكون سعيدا، فهذا يجعل الأمور على ما يرام".

ورفض التسليم بحسب فريقه للقب الدوري رغم الفارق الذي وصل إلى 13 نقطة –مؤقتا- مع أتليتكو مدريد: "رأينا في بعض الدوريات الأخرى كيف كان فريقا متصدرا بفارق كبير، ثم فقد الصدارة، مثل ألمانيا وإنجلترا، كما حدث هذا مع برشلونة منذ عدة سنوات، لن تعرف أبدا ما ينتظرك، ولذا علينا أن نواصل على هذا الشكل".

برشلونة رفع رصيده إلى 69 نقطة في صدارة المسابقة، واقترب من الاحتفاظ باللقب قبل 9 جولات على النهاية.

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