مدرب حراس الأهلي يكشف عن تعليماته للشناوي للتعامل مع الأمطار

السبت، 30 مارس 2019 - 21:40

كتب : FilGoal

شباك محمد الشناوي تتلقى هدفا من الداخلية

أرجع طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي، سوء المستوى في المواجهة أمام الزمالك، إلى أرضية الملعب التي تأثرت بالأمطار الغزيرة.

الأهلي تعادل 0-0 أمام مضيفه الزمالك على ملعب برج العرب في "مباراة موحلة" مؤجلة من الجولة 17. (طالع التفاصيل).

وقال سليمان بعد اللقاء: "تحصّلنا على الكثير من الفرص في الشوط الأول وكان من الممكن أن نسجّل، بينما شكّل الزمالك خطورة على مرمانا في الشوط الثاني".

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وأضاف عبر نايل سبورت: "المباراة تأثرت فنيًا لظروف الملعب والأمطار التي تهاطلت بغزارة".

مشيرا: "تمنيت أن نفوز ونعتلي صدارة الدوري، لكن المشوار لا يزال طويلا، يتبقى لنا 11 مباراة، منهم مباراة أمام الزمالك".

وحمّل الأمطار مسؤولية الصعوبات التي واجهها اللاعبون: "اللاعبون فقدوا توازنهم كثيرا وواجهوا صعوبة في إنهاء الهجمات بشكل سليم، كرة وليد أزارو كان من الممكن أن تُسجَل في الشوط الثاني".

وواصل: "أحيانا لا تتأثر أرضية الملعب بالأمطار لأن النجيلة تكون ثابتة ولا تتأثر بالمياه".

وكشف سليمان عن تعليماته لحراس المرمى في هذه المباريات الماطرة: "يجب ألا يتعامل حارس المرمى باستعجال مع الكرات لأنها يمكن أن تغيّر اتجاهها، الشناوي لم يُختبَر كثيرا، لكنه تعامل بشكل جيد، خصوصا في المخالفة الأخيرة التي سددها عبد الله جمعة".

معترفا: "نشعر بالحزن لأننا لم نفز ولم نتصدر الدوري، لكن حتى لو فزنا أو لو فاز الزمالك، لما حُسم الدوري".

واختتم: "كنا سنلعب بشكل أفضل لو لم تهطل الأمطار".

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