عامر حسين: نقل القمة من برج العرب مستحيل.. وقرار الإلغاء في يد الحكم

السبت، 30 مارس 2019 - 15:03

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن جاهزية استاد برج العرب لاستضافة مباراة الزمالك والأهلي مساء اليوم السبت.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة الأهلي: "ملعب برج العرب جاهز الآن بنسبة 100% لإقامة المباراة".

وأضاف "ما يتردد حول إمكانية نقل المباراة من برج العرب إلى أي ملعب آخر أمر مستحيل تماما".

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عامر أوضح "لا يمكن نقل المباراة من ملعب لآخر قبل موعدها بساعات قليلة".

وأتم "حكم المباراة سيعاين أرضية الملعب وهو من سيحدد إمكانية إقامة المباراة في موعدها أو لا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء اليوم السبت، في قمة الدوري المصري المؤجلة من الجولة الـ17.

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