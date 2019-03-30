كلوب: صلاح وماني وفان دايك يستحقون جائزة لاعب الموسم

السبت، 30 مارس 2019 - 13:01

كتب : FilGoal

ليفربول - فولام

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبيه الثلاثة محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك قدموا موسما رائعا يستحق معه أي منهم الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال الألماني في تصريحات لموقع ليفربول:"فان دايك لاعب رائع لكن لا يمكننا جمع النقاط التي حصلنا عليها دون وجود العديد من اللاعبين الجيدين".

وواصل "إذا نظرت إلى آخر 10 أسابيع، وليس فقط هذا، قد أقول إن ماني ربما يدخل السباق أيضا. إذا نظرت إلى الأسابيع العشرة التي قبلها فسيكون صلاح في السباق مرة أخرى".

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وأتم "في النهاية سيفوز لاعب جيد جدا بالجائزة. لو فاز بها لاعب في ليفربول للمرة الثانية على التوالي سيكون أمرا رائعا جدا لأنها إشارة جديدة أننا نسير في الطريق الصحيح".

وينافس ليفربول بقوة على لقب الدوري وينافسه مانشستر سيتي حامل اللقب. ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأخير لكن لسيتي مباراة مؤجلة.

وتوج صلاح بالجائزة في الموسم الماضي بعد أداء استثنائي في موسمه الأول مع النادي والذي أنهاه هدافا لبطولة الدوري برصيد 32 هدفا.

ليفربول فان دايك ماني محمد صلاح

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