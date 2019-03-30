بالأرقام.. حسام حسن يحقق انطلاقته الأسوأ تدريبيا مع سموحة

بعد ثلاث هزائم متتالية، أصبحت تلك البداية هي الأسوأ في مسيرة حسام حسن التدريبية.

حسام حسن تولى تدريب نادي سموحة منتصف الشهر الجاري، لكنه منذ ذلك الحين خاض ثلاث مباريات، خسرهم جميعا.

البداية كانت أمام الإسماعيلي والخسارة بهدف، ثم الخسارة أمام المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الهزيمة مساء أمس الجمعة أمام وادي دجلة بثلاثة أهدف مقابل هدفين.

الأمر الأصعب هو أن مواجهة سموحة المقبلة ستكون أمام الزمالك، مما قد يعني هزيمة رابعة للفريق السكندري مع حسام حسن أمام الفريق الأبيض، والفريق حاليا يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب.

الخسارة في أول ثلاث مباريات هي البداية الأسوأ في مسيرة حسام حسن. سبق للعميد أن خسر أول مباراتين مع الزمالك في ولايته الثانية، ثم خسر المباراة الثالثة في كأس السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح، لكن المباريات المحسومة بركلات الترجيح تحتسب كتعادل، ولذلك فهي المرة الأولى التي يتلقى فيها ثلاث هزائم متتالية في بداية مسيرته مع أي فريق يتولى تدريبه.

ونرصد لكم هنا بدايات حسام حسن التدريبية مع كل فريق.

بدايات حسام حسن السابقة

المصري في ولايته الأولى.. تعادلان وفوز.

المصرية للاتصالات.. فوز وتعادل وخسارة.

الزمالك في ولايته الأولى.. خسارة وتعادل وفوز.

الإسماعيلي.. فوز وخسارة ثم رحيل مبكر.

المصري في ولايته الثانية.. فوزان وتعادل.

مصر للمقاصة.. فوز وتعادلين.

الأردن.. ثلاث تعادلات منهم فوز بركلات الترجيح على أوزباكستان قادهم للمرحلة الأخيرة من ملحق التأهل لكأس العالم 2014.

الزمالك في ولايته الثانية.. هزيمتان وخسارة بركلات ترجيح للسوبر المصري أمام الأهلي.

الاتحاد السكندري.. فوزان وخسارة.

المصري في ولايته الثالثة.. فوز وتعادل وخسارة.

بيراميدز.. فوزان وتعادل.

سموحة.. ثلاث هزائم.

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