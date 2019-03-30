التشكيل المتوقع للزمالك - بوطيب وكهربا يهاجمان الأهلي

خالد بوطيب المهاجم الأساسي للزمالك يعود يوم السبت لقيادة الكتيبة البيضاء في مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض المدرب كريستيان جروس المباراة بتشكيله الأساسي، سيلعب محمود علاء رغم إصابته في الرأس التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا.

وبجوار فرجاني ساسي في وسط الملعب سيكون طارق حامد.

والتشكيل المتوقع للزمالك في القمة هو:

الحارس: محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز

الوسط: محمود كهربا - ساسي - يوسف إبراهيم - طارق حامد - أحمد سيد (زيزو)

الهجوم: بوطيب

ويتصدر الزمالك ترتيب بطولة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.

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