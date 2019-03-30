التشكيل المتوقع للأهلي - عاشور يقود الكتيبة الحمراء أمام الزمالك

السبت، 30 مارس 2019 - 11:05

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي - الساورة - مروان محسن

قد يستعين مارتن لاسارتي مدرب الأهلي بخبرة حسام عاشور في مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وسيلعب لاسارتي بنفس التشكيل الأساسي الذي تفوق على شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا مع عودة عاشور القائد.

والتشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك هو:

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الحارس: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني

الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسام عاشور - رمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن

وقد يفاجئ لاسارتي الزمالك بإشراك أحمد فتحي في وسط الملعب بدلا من عاشور، والدفاع بجيرالدو بدلا من أجايي أو رمضان صبحي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

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