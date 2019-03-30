دي ليخت يفتح الباب أمام انضمامه إلى يوفنتوس

السبت، 30 مارس 2019 - 11:24

كتب : FilGoal

دي ليخت - أياكس

فتح الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الباب أمام انضمامه إلى صفوف يوفنتوس على الإيطالي في الموسم المقبل.

دي ليخت جذب أنظار كبار أوروبا بعد الأداء القوي الذي قدمه رفقة فريقه الهولندي، ليتصدر برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان الصورة في قائمة المهتمين بالحصول على خدماته.

وصاحب الـ19 عاما غازل السيدة العجوز فاتحا الباب أمام الانتقال إلى مدينة تورينو، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال دي ليخت في مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "يوفنتوس فريق عظيم ولكننا نؤمن بفرصنا في التأهل لأننا أصغر في السن والضغوط أقل على عاتقنا".

وأشاد بنجم البيانكونيري كريستيانو رونالدو "واحد من الأفضل في العالم ويوفنتوس بات أقوى برفقته ولكن على الجانب الآخر سيكون من الرائع مواجهته، بالفعل واجهته على الصعيد الدولي وقد كان الأمر صعبا ولكننا نملك (دوسان) تاديتش الذي هو نسختنا من كريستيانو".

واعترف دي ليخت بأنه مشجع للكرة الإيطالية، ووافق على أن الثنائي جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي من أفضل المدافعين في العالم.

وأوضح "أحب كيلليني للغاية فهو واحد من أفضل المدافعين في العالم، كذلك أُقدر بونوتشي. هما من أفضل المدافعين في أوروبا، وبالنسبة للاعب صغير مثلي فهما قدوة. سعيد بالمقارنات مع أليساندرو نيستا وياب ستام ولكن مازال الطريق أمامي طويلا كي أصل لما وصلا له".

وشدد "نيستا كان مدافعا رائعا كذلك شاهدت بعض الفيديوهات لفرانكو باريزي وباولو مالديني. المدرسة الإيطالية في الدفاع كانت دائما الأفضل".

هل سينضم إلى بونوتشي وكيلليني قريبا؟ كان ذلك السؤال موجها للمدافع الشاب، وقد أجاب "ربما يحدث ذلك، ولكن هناك أندية أخرى مهتمة أيضا، لذا سوف نرى في الوقت المناسب. الآن أنا أركز مع أياكس وليس مستقبلي. وكيلي مينو رايولا يهتم بالأمر".

وعن العلاقة مع رايولا "قابلته في يناير 2017 وقال إنه يرغب في أن أكون معه فهو يؤمن بقدراتي للغاية، كنت بالفعل أعلم سمعته الهامة، فكرت في الأمر قليلا ووافقت، وأنا سعيد بقراري".

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