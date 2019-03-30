تقرير: كوتينيو أخبر زملاءه برغبته في الرحيل.. وبرشلونة يتمسك به

أغلى لاعب في تاريخ برشلونة قد ينتهي به المطاف راحلا عن النادي بعد 18 شهرا من الانتقال إليه والذي جاء بعد جهود مضنية لإقناع ليفربول بالبيع.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة برشلونة

تقول صحيفة سبورت الإسبانية إن فيليب كوتينيو يفكر جديا في خلع قميص برشلونة نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى اللاعب البالغ عمره 26 عاما سيتخذ قراره خلال شهر. وكتبت أنه أبلغ زملاءه في منتخب البرازيل، خلال خوض الفريق لمباراتين وديتين أمام بنما والتشيك، أنه القرار صعب لكنه اضطراري من أجل مستقبل أفضل.

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو، لاعب إنتر ميلان السابق، يريد أن يعود نجم الشباك مرة أخرى، أن يكون اللاعب الأول في فريق أوروبي كبير، وهو يعلم جيدا أن هذا غير ممكن في برشلونة، لأنه ببساطة يوجد لاعب استثنائي اسمه ليونيل ميسي.

على الجانب الآخر، برشلونة متمسك جدا باللاعب.

إدارة النادي الكاتالوني تثق جدا في قدرات كوتينيو ولا تفكر مطلقا في التخلي عنه.

منذ انتقال كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 135 مليون يورو، يعاني اللاعب المولود في ريو دي جانيرو لحجز مكان أساسي في الملعب.

لا يشارك في التشكيلة الأساسية بصفة مستمرة مثل ميسي ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش وجوردي ألبا وجيرار بيكيه وآخرين.

وسجل اللاعب 9 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة في 41 مباراة شارك بها في الموسم الحالي.

في ليفربول، كان كوتينيو أحد الأعمدة الأساسية في فريق يورجن كلوب لكن مع برشلونة تقلص دور اللاعب كثيرا.