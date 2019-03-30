تقرير: كوتينيو أخبر زملاءه برغبته في الرحيل.. وبرشلونة يتمسك به

السبت، 30 مارس 2019 - 10:24

كتب : FilGoal

كوتينيو - برشلونة

أغلى لاعب في تاريخ برشلونة قد ينتهي به المطاف راحلا عن النادي بعد 18 شهرا من الانتقال إليه والذي جاء بعد جهود مضنية لإقناع ليفربول بالبيع.

تقول صحيفة سبورت الإسبانية إن فيليب كوتينيو يفكر جديا في خلع قميص برشلونة نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى اللاعب البالغ عمره 26 عاما سيتخذ قراره خلال شهر. وكتبت أنه أبلغ زملاءه في منتخب البرازيل، خلال خوض الفريق لمباراتين وديتين أمام بنما والتشيك، أنه القرار صعب لكنه اضطراري من أجل مستقبل أفضل.

أخبار متعلقة

من يشارك في الهجوم؟ اختر بنفسك تشكيل الزمالك أمام الأهلي كلوب: لم أحفز اللاعبين لأن الحماس يملؤهم من يشارك في وسط الملعب؟ اختر بنفسك تشكيل الأهلي أمام الزمالك بين معضلة الهدف الثاني وتسلق الجبل.. الزمالك ضد الأهلي

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو، لاعب إنتر ميلان السابق، يريد أن يعود نجم الشباك مرة أخرى، أن يكون اللاعب الأول في فريق أوروبي كبير، وهو يعلم جيدا أن هذا غير ممكن في برشلونة، لأنه ببساطة يوجد لاعب استثنائي اسمه ليونيل ميسي.

على الجانب الآخر، برشلونة متمسك جدا باللاعب.

إدارة النادي الكاتالوني تثق جدا في قدرات كوتينيو ولا تفكر مطلقا في التخلي عنه.

منذ انتقال كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 135 مليون يورو، يعاني اللاعب المولود في ريو دي جانيرو لحجز مكان أساسي في الملعب.

لا يشارك في التشكيلة الأساسية بصفة مستمرة مثل ميسي ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش وجوردي ألبا وجيرار بيكيه وآخرين.

وسجل اللاعب 9 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة في 41 مباراة شارك بها في الموسم الحالي.

في ليفربول، كان كوتينيو أحد الأعمدة الأساسية في فريق يورجن كلوب لكن مع برشلونة تقلص دور اللاعب كثيرا.

كوتينيو برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

فرصة وحيدة في آخر لحظة.. عبد الغني ينقذ الزمالك من هدف محقق عند خط المرمى 7 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتجاوز بلاكبيرن ويشعل الصراع على مراكز الملحق 8 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - "ميسي الأكثر ثراءً يا بيكيه".. برشلونة يتجاوز إسبانيول في الدربي رغم المقاومة 42 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – العودة للطريق الصحيح.. يونايتد يهرب من فخ واتفورد 49 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - هدرسفيلد يهبط رسميا ويعادل الرقم القياسي لأسرع سقوط في الدوري الإنجليزي 56 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ثواني أخيرة مجنونة تنقل صدارة ألمانيا من بايرن إلى دورتموند ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 4 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

قد ينال إعجابك