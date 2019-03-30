من يشارك في الهجوم؟ اختر بنفسك تشكيل الزمالك أمام الأهلي

السبت، 30 مارس 2019 - 00:51

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام المقاولون العرب

في تمام السابعة مساء ستخلو العاصمة المصرية القاهرة من شوارعها الكل سيرتاد المقاهي لمتابعة أحد أقوى وأعرق مباريات الدربي عبر التاريخ حينما يستضيف الزمالك منافسه الأهلي.

الفريقان يتواجهان يوم السبت المقبل 30 مارس الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 17 من الدوري الممتاز.

الفارس الأبيض يتصدر المسابقة برصيد 53 نقطة ويليه المارد الأحمر بفارق نقطتين في المركز الثاني بعد لعب الثنائي 22 مباراة.

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إذا كنت أنت مكان المدرب السويسري كريستيان جروس، فكيف ستختار تشكيل الزمالك؟

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