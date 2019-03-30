بين معضلة الهدف الثاني وتسلق الجبل.. الزمالك ضد الأهلي

في تمام السابعة مساء ستخلو العاصمة المصرية القاهرة من شوارعها الكل سيرتاد المقاهي لمتابعة أحد أقوى وأعرق مباريات الدربي عبر التاريخ حينما يستضيف الزمالك منافسه الأهلي.

لقاء سيجمع بين متصدر الدوري وملاحقه وانتصار الأهلي سيعني تصدره لجدول الدوري للمرة الأولى، أما أي نتيجة أخرى ستعني استمرار الزمالك في مركزه الذي وصل إليه في الجولة 11 ولم يفقده منذ ذلك الوقت.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري ويبتعد عن الأهلي بفارق نقطتين فقط، إذ أن الفريق الأبيض في جعبته 53 نقطة مقابل 51 للأهلي.

مشكلة الهدف الثاني

"دائما أقول للاعبين إنه ينبغي علينا تسجيل هدفين من أجل الفوز وضمان النقاط" كريستيان جروس مدرب الزمالك عقب التعادل مع نصر حسين داي في الكونفدرالية في مصر.

ما قاله المدرب السويسري يكشف حقيقة عانى منها الزمالك خلال الموسم الجاري في الدوري تسببت له في فقدان العديد من النقاط كانت كفيلة بخوضه للقمة بفارق أكبر من نقطتين.

كيف؟

خلال المباريات التي تعادل فيها الزمالك أو فاز بشكل متأخر لم يكن سجل سوى هدفا وحيدا فقط، ومرة واحدة فقط فرط في تقدمه بفارق هدفين وكان ذلك أمام طلائع الجيش.

لكن عدا ذلك فإن عدم تسجيل هدفين مثلما قال جروس يتسبب في مشكلة وكان آخر ذلك هو التعادل أمام المقاولون العرب بعد التقدم كل مرة بهدف.

مثال آخر هو ما حدث أمام بيراميدز فرغم تقدمه بهدف استقبل الزمالك هدفين قبل أن يرد بهدفين ولكن مرة أخرى فرط في تقدمه وتعادل الضيوف وقتها.

في المقابل فإن تقدم الزمالك بهدفين على منافسه يجعله يُكمل اللقاء بأريحية كبرى ليحصد النقاط تلو الأخرى، وحدث ذلك أمام وادي دجلة إذ أنه استقبل هدفا ولكنه رد بثلاثة لينتصر في النهاية بأربعة أهداف لهدفين.

وأمام الاتحاد السكندري استقبل الزمالك هدفا فرد بثلاثية وفاز بتلك النتيجة، وأمام إنبي فاز بهدفين لهدف.

"لعبنا بشجاعة كبيرة وعدم التسرع حسم المباراة لنا في ظل الظروف المناخية الصعبة" جروس عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في الكونفدرالية خارج ملعبه.

ما يريده جروس هو تسجيل هدفا واستغلال الفرصة لهز الشباك مرة أخرى ليقطع الزمالك 90% من مشوار الانتصار وأمام الأهلي لن يختلف الوضع كثيرا فذلك الهدف هو ما يريده المدرب السويسري.

تسلق الجبل

في الناحية الأخرى تسلم مارتين لاسارتي مهمة تدريب الأهلي وهو في المركز السادس وفي جعبته 24 نقطة فقط وبدايته مع الفريق الأحمر لم تكن مثالية بعدما خسر من بيراميدز وظل يقبع في المركز ذاته.

وكان الوضع أشبه بتسلق جبل وبالفعل نجح لاسارتي في تسلقه حتى الآن إذ أنه منذ لقاء بيراميدز لم يخسر أو يتعادل في أي لقاء بعده في الدوري حتى الآن.

وحصد لاسارتي 27 نقطة من أصل 30 ممكنة وسجل الأهلي تحت قيادته 20 هدفا واستقبل ستة فقط.

والآن أمام لاسارتي خطوة كبرى عليه أن يقطعها إن أراد أن يُكمل تسلق الجبل بنجاح ليصعد إلى القمة للمرة الأولى منذ توليه مسؤولية الأهلي.

وخلال المباريات التي قادها لاسارتي مع الأهلي تأخر الفريق مرتين فقط.

المرة الأولى كانت ضد بيراميدز ورغم إدراك الأهلي للتعادل فإنه سقط في النهاية مهزوما بهدفين لهدف.

أما المرة الثانية فكانت ضد الجونة ولكن الأهلي قلب الطاولة وفاز بهدفين لهدف.

أرقام القطبين

في الموسم الجاري الزمالك هو صاحب أقوى خط هجوم بعدما سجل 50 هدفا في 22 مباراة بواقع 2.72 هدفا في اللقاء الواحد.

وسجل الأهلي 38 هدفا بواقع 1.72 هدف في اللقاء الواحد.

أما بالنسبة للدفاع فالأهلي هو الأقوى خلال الموسم الجاري بعدما استقبل 15 هدفا في عدد المباريات ذاته بواقع 0.68 هدفا في اللقاء الواحد.

واستقبل الزمالك 20 هدفا بواقع 0.90 هدف في اللقاء الواحد.

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