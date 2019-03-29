خاص إنبي لـ في الجول: علي ماهر مستمر في منصبه حتى الآن.. راضون عن التعادل ضد الإسماعيلي

الجمعة، 29 مارس 2019 - 23:01

كتب : بسام أبوبكر

علي ماهر - إنبي - الأهلي

شدد علاء خشب رئيس نادي إنبي على استمرار علي ماهر في منصبه كمدير فني للفريق البترولي حتى الآن.

إنبي تعادل سلبيا مع الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 23 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس إنبي: "أعضاء مجلس إدارة إنبي بالكامل تواجدت في مران يوم الخميس لدعم اللاعبين والحديث مع علي ماهر".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أخبرنا علي ماهر بأن عليه نسيان المباريات الماضية ويبدأ من الآن صفحة جديدة مع الفريق".

وواصل "علي ماهر مستمر في منصبه بشكل طبيعي حتى الآن. الجهاز بالكامل مستمر".

وأشار "راضون عن الأداء والتعادل أمام الإسماعيلي، الذي يعد فريقا كبيرا بكل تأكيد".

وأتم "قدمنا مباراة جيدة أمام الإسماعيلي ونتيجة التعادل أمام فريق كبير مثل الدراويش، ليست سيئة".

ولعب إنبي 12 مباراة تحت قيادة علي ماهر. انتصر الفريق البترولي مرة وتعادل 6 مرات وخسر 5 مرات.

آخر انتصار لـ إنبي في الدوري يعود لتاريخ التاسع من شهر يناير في بداية العام، بعدها لعب الفريق 8 مباريات في الدوري ولم ينتصر في أي لقاء.

ويحتل إنبي المركز الـ 17 برصيد 23 نقطة من 26 مباراة.

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