السقوط الثالث على التوالي لـ حسام حسن.. دجلة يضرب سموحة ويقفز للمركز العاشر

الجمعة، 29 مارس 2019 - 21:19

كتب : FilGoal

حسام حسن - الأهلي - بيراميدز

انتصر فريق وادي دجلة بثلاثية مقابل هدفين على حساب سموحة في لقاء مثير وناري ضمن الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

إثارة نارية كتبت الهزيمة الثالثة على التوالي لـ حسام حسن مع فريقه الجديد سموحة.

آخر مرة نجح فريق سموحة في الانتصار في الدوري كان في السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما انتصر الفريق على وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء.

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منذ ذلك الوقت ولعب سموحة 17 مباراة في الدوري ولم ينجح في أي انتصار. خسر 8 مرات وتعادل 9 مرات.

إبراهيما نداي افتتح التسجيل لـ وادي دجلة أولا بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق المباراة بعد انفراد وتسديدة قوية متقنة في الشباك. هدف انتهى عليه الشوط الأول.

في الشوط الثاني ارتفع رتم المباراة للغاية. سموحة أدرك التعادل عن طريق ديرك نيسيبامبي في الدقيقة 51 بعد لمسة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية أمام المرمى.

لكن تعادل سموحة لم يستمر لأكثر من 10 دقائق، ليعود إبراهيما نداي ويسجل من جديد في الدقيقة 62.

بعدها مباشرة وبالتحديد في الدقيقة 68 استغل حسام عرفتا خطأ قاتلا من محمد أبو جبل حارس سموحة الذي خرج من مرماه وفشل في إبعاد الكرة، ليحولها عرفات برأسه داخل الشباك.

النتيجة أصبحت 3-1 لتندفع كتيبة سموحة للأمام ويهدر فريق وادي دجلة أكثر من 3 فرص محققة.

اندفاع سموحة كتب الهدف الثاني عن طريق البديل حسام حسن من رأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

وكاد نداي أن يسجل للمرة الثالثة لولا القائم الذي منع تسديدته على مرتين من هز شباك سموحة.

فوز وادي دجلة رفع رصيد الفريق للنقطة 30 ليقفز للمركز العاشر ويواصل الابتعاد عن مناطق الهبوط.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الـ 15.

الفارق بين سموحة والداخلية صاحب المركز الـ 16 هو نقطة واحدة فقط، والفارق بين الفريق السكندري وإنبي والنجوم هو نقطتين فقط.

صراع الهبوط يشتعل تماما وسموحة يقترب بشدة من مناطق الخطر.

خسارة سموحة هي الخامسة على التوالي والثالثة على التوالي لـ حسام حسن بعدما سقط أمام الإسماعيلي والمصري.

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