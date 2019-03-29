أبو تريكة: الأهلي كلفني بمراقبة لاعبين من الرجاء سابقا.. رشحت لهم النسخة المغربية من طارق التائب

كشف محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية تكلفيه من قبل الأهلي الموسم الماضي من أجل مراقبة لاعبين بأعينهم من صفوف نادي الرجاء المغربي.

أبو تريكة يتواجد في الاستوديو التحليلي لمواجهة السوبر الإفريقي المنتظرة بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي على قناة بي إن سبورتس 1، ليُفجر مفاجأة بخصوص الأهلي.

في البداية، تحدث أبو تريكة عن مميزات فريق الرجاء قائلا: "الرجاء يمتلك شخصية البطل. تاريخ عريق ولعب نهائيات عديدة ولكن الجيل الحالي ينقصه عامل الخبرة".

وأضاف "الرجاء يمتلك مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين".

ثم تطرق أبو تريكة للحديث عن الأهلي، قائلا: "تابعت الرجاء الموسم الماضي لأنني كنت مُطالب من قبل الأهلي بمتابعة لاعبين بالاسم".

وتابع "يمتلك الرجاء مجموعة مميزة من المواهب ولكن ينقصهم الاحترافية. عقلية البعض تحتاج لاحترافية أكبر".

وأكمل حديثه قائلا: "محمود بن حليب – مهاجم الرجاء – يمتلك إمكانيات مميزة. هو هداف ويقدر على اللعب بالقدم اليُمنى واليُسرى ومهاري للغاية ولكن عقليته تحتاج لأن تكون أفضل".

واستمر "أنا رشحت لـ الأهلي التعاقد مع صانع الألعاب عبد الإله حافيظي".

وأوضح "عبد الإله حافيظي يُعد لاعبا ممتازا وصانع ألعاب على أعلى مستوى ويقدر على اللعب بين الخطوط. هو النسخة المغربية من طارق التائب".

وقال "حافيظي يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية وصنع 10 أهداف منذ بداية 2019 أكثر من أي لاعب آخر. يقدر على الربط بين الخطوط وانضم للمنتخب المغربي".

وأتم "لا أعرف ما حدث في مفاوضات الأهلي معه بعد ذلك، ولكنه يعد لاعبا ممتازا".

عبد الإله حافيظي 27 عاما لعب 12 مباراة في الدوري المغربي هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 8.

وشارك صانع ألعاب الرجاء في لقاء المغرب الأخير في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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