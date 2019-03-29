بالفيديو – رأسيات العالمي تقتل الزعيم.. النصر ينتصر على الهلال وينتزع الصدارة

ارتقى النصر إلى صدارة جدول الدوري السعودي وانتزعها من منافسه الهلال للمرة الأولى منذ الجولة السادسة وذلك بفضل هدف قاتل سجله في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز النصر على الهلال اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة 25 من الدوري السعودي بملعب الملك فهد.

وارتفع رصيد النصر إلى 58 نقطة يحتل بهم صدارة جدول الدوري السعودي.

أما الهلال فتجمد رصيده عند 57 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.

ولا يتبقى على نهاية الدوري السعودي سوى خمس مباريات فقط ويبدو أن الصراع بين الفريقين سيظل مستمرا حتى النهاية.

سجل أهداف المباراة عبد الرزاق حمد الله للنصر في الدقيقة 46، وأدرك الهلال التعادل سريعا جدا عن طريق علي البليهي عقب سبع دقائق.

وعاد النصر للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 77 عن طريق برونو أوفيني ولكن سجل سالم الدوسري هدفا رائعا للغاية بعد دقيقتين فقط ليدرك التعادل لفريقه.

لكن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أطلق برونو أوفيني رصاصة الرحمة على الهلال بتسجيله لهدف انتصار النصر ويطير بالنصر إلى صدارة الدوري.

كما شهدت المباراة طرد لمحمد كانو لاعب الهلال في الدقيقة 66 عقب حصوله على إنذارين.

شوط هادئ

جاء الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه فلم تكون هناك الكثير من الفرص الخطيرة على مرمى أي من الفريقين.

إذ أن المباراة شهدت التحامات بدنية أكثر مع محاولات من تسديدات بعيدة المدى وركلات ركنية لم ترق لكونها فرص خطيرة.

شوط الإثارة

كان الشوط الثاني مغايرا كليا في أحداثه لنظيره الأول ولم تمر ثواني حتى سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول للنصر برأسية قوية.

وأدرك علي البليهي التعادل للهلال في الدقيقة 53 برأسية أيضا.

وفي الدقيقة 66 حصل محمد كانو لاعب الهلال على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء.

واستغل النصر الأمر جيدا ففي الدقيقة 77 عن برونو أوفيني برأسية قوية.

ولكن مرة أخرى لم يستسلم الهلال وسجل سالم الدوسري هدفا رائعا للغاية بعدما انطلق من خارج منطقة الجزاء وراوغ مدافع النصر وحارس المرمى وسجل مباشرة في الشباك.

ظل الهلال يحاول خطف هدف الانتصار والنصر كذلك إلى أن احتسب الحكم التركي كونيت شاكير سبع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل برونو أوفيني هدف الانتصار للنصر برأسية جديدة.

ولم تفلح محاولة الهلال الأخيرة في إدراك التعادل لينتهي اللقاء بانتصار مثير للنصر.







































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