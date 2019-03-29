لا يوجد مستفيد.. الإسماعيلي وإنبي يتعادلان سلبيا

الجمعة، 29 مارس 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

لا يسير الإسماعيلي بشكل مستقيم في الدوري فهو يفوز تارة ويتعادل في المباراة التي تلي انتصاره وكرر الأمر مجددا أمام إنبي.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف مع ضيفه إنبي اليوم الجمعة في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 23 من الدوري المصري.

وخلال الست مباريات الأخيرة فاز الإسماعيلي ثلاث مرات وتعادل مثلهم.

أما إنبي فنتائجه المتراجعة استمرت إذ أن هذه هي المباراة الثامنة له على التوالي بدون أي انتصار.

وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز السابع بعدما خاض 22 مباراة.

أما إنبي فوصل رصيده إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بعدما خاض 26 لقاء.

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