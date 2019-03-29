مناوشات بين بعض جماهير الإسماعيلي و سيدومير.. والمدرب يُعقب: مجرد قلة

نشبت مناوشات واعتراضات قوية من قبل بعض من جمهور الإسماعيلي مع المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي عقب تعادل الدراويش مع إنبي.

الإسماعيلي تعادل دون أهداف أمام إنبي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 23 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

بعض من جماهير الإسماعيلي التي تواجدت في مدرجات ملعب بتروسبورت، دخلت في مناوشات لفظية مع المدرب وكاد الأمر أن يصل للاشتباك بالأيدي.

مدرب الإسماعيلي تحدث عن الواقعة بعد ذلك قائلا: "لا يقوم بذلك إلا قلة قليلة فقط من الجماهير".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين عقب المباراة "أعلم أن جماهير الإسماعيلي مُحبة وعاشقة للفريق. الجماهير هي من تساند وتدعم الإسماعيلي وليست من تنقلب على اللاعبين والفريق بالكامل".

وواصل "لا يمكننا أن نفوز في كل المباريات. لابد أن تعي الجماهير بذلك. نحن في مرحلة بناء ونمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين صغار السن".

وعن التعادل أمام إنبي، قال مدرب الدراويش: "طموحي هو الانتصار بشكل دائم ولكن هناك بعض الأسباب ساهمت في خروجنا بالتعادل أمام إنبي".

وأوضح "لم أقدر على تدريب الفريق جيدا للمباراة بسبب غياب الدوليين لآخر وقت، إلى جانب أننا نمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين صغار السن ويحتاجون للوقت من أجل الانسجام والظهور بشكل أفضل".

وأتم "على الرغم من ذلك إلا أننا صنعنا أكثر من 4-5 فرص محققة ولكننا لم ننجح في التسجيل".

آخر 6 مباريات لـ الإسماعيلي في الدوري، انتهت بالتعادل 3 مرات وفاز الفريق 3 مرات.

ووصل الإسماعيلي للنقطة 32 في المركز السابع بعد 22 مباراة.

ولعب الإسماعيلي 16 مباراة تحت قيادة سيدومير. انتصر 5 مرات وتعادل 6 مرات وخسر 5 مرات.

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