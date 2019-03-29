أبو تريكة عن كارتيرون: لا أُحب من يُقدم كرة القدم في معلبات

الجمعة، 29 مارس 2019 - 18:32

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الأهلي

تحدث محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية عن باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الرجاء البيضاوي المغربي ومدرب الأهلي السابق.

أبو تريكة يتواجد في الاستوديو التحليلي لمواجهة السوبر الإفريقي المنتظرة بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي على قناة بي إن سبورتس 1.

وقال أبو تريكة عن كارتيرون: "لا أُحب نوعية أي مدرب الذي يقدم كرة القدم في مُعلبات".

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وأوضح "بمعنى أن يكون أكاديميا للغاية. لا يُجازف ولا يُبادر بالفعل بل يكون هو ردة الفعل".

وأضاف "الأندية الكبيرة لابد أن يكون لها أسلوب لعب وتكون هي صاحبة الفعل وليس رد الفعل. لا عليك أن تنتظر أخطاء الخصم، بل تُجبر الخصم على ارتكاب الأخطاء وتستغلها".

وأشار "في نصف موسم مع الأهلي، لم أشعر بأي بصمة أو شكل لـ كارتيرون".

وأردف "نعم الظروف كانت صعبة مع تغيير عديد من اللاعبين والإصابات أيضا، ولكن الشكل لم يظهر كما هو مطلوب".

وأكمل حديثه قائلا: "لم يُدير نهائي إفريقيا بالشكل المميز وكلفه ذلك خسارة اللقب. لا أحب نوعية أي مدرب يكون هو صاحب رد الفعل فقط".

وأتم "كارتيرون يمتلك الفرصة اليوم في السوبر لكي يحصد اللقب ويأخذ خطوة كبيرة مع جمهور الرجاء. الألقاب تُقربك من الجماهير".

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