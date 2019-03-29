أون سبورت: حكم لقاء المقاولون والمصري رش مياه في بقع معينة بالملعب

قال كريم خطاب مذيع أون سبورت إن محمد غندر مراسل القناة أبلغه أن الحكم إبراهيم نور الدين رش مياه في بقع معينة من ملعب الجيش بالسويس قبل انطلاق مباراة المقاولون العرب والمصري يوم الجمعة.

وخلال تقديم كريم خطاب لاستوديو المباراة عرضت القناة لقطات للحكم الدولي وهو يسير في الملعب حاملا زجاجة مياه قبل أن يذهب إلى غرفته ليغير ملابسه استعدادا للإحماء قبل اللقاء.

ويقوم أشخاص أحيانا برش مياه في أماكن معينة اعتقادا منهم أن هذا الفعل يفك النحس أو يبطل أعمالا قام بها غيرهم ضدهم.

وبين شوطي المباراة لم يذكر غندر واقعة رش المياه فقال:"الحكم رفض ظهور اسمه في المواقع على أنه من سيدير المباراة، لم يكن أحد يعلم من سيدير لقاء اليوم، قيل لنا إن مقربين منه نصحوه بعدم ذكر اسمه حتى لا يتعرض لمشكلات. لقد لف الملعب بالكامل ومعه زجاجه مياه فور وصوله الاستاد".

وأدار نور الدين 11 مباراة في الموسم الحالي من البطولة آخرها انتهى بدون أهداف في الجولة 26 بين الداخلية ومصر للمقاصة.

ونور الدين من الحكم الذين سبق لهم إدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وذلك في كأس السوبر المصرية عام 2014 والتي فاز بها الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

ويعود أول لقاء أداره نور الدين في الدوري المصري الممتاز إلى موسم 2010-2011 بين اتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

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