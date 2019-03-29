توتي: حزنت لرحيل صلاح عن روما.. وتربطني به علاقة استثنائية

الجمعة، 29 مارس 2019 - 15:26

كتب : FilGoal

صلاح - توتي

كشف فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما عن حزنه بسبب رحيل محمد صلاح نجم ليفربول الحالي عن الفريق الإيطالي في وقت سابق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

روما

وقال توتي في حوار أجراه مع شبكة بي إن سبورتس: "صراحة أنا أحزن على رحيل أي لاعب من روما، فحينما نتعلق بلاعبين ونكون علاقتنا معهم ثم يرحلون، يكون ذلك أمرا محزنا".

وأضاف "لذلك من الطبيعي أن أكون حزينا لرحيل أليسون بيكر ومحمد صلاح".

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توتي واصل "تربطني بصلاح علاقة خاصة، فحينما كنا نتدرب سويا كان دائما ما يخبرني أنني لاعب من نوعية أخرى، وكان يستمتع باللعب معي".

أسطورة روما أكمل "أنا كذلك كنت أستمتع باللعب مع صلاح، وبطريقته السهلة في اللعب".

وأتم "لقد قدم الكثير لروما، ولذلك بجانب أنه شخص استثنائي على المستوى الشخصي، لكن مع الأسف في هذه الحياة توجد اختيارات، ويجب علينا أن نحترمها".

كان صلاح قد لعب لصفوف روما لمدة موسمين، زامل فيهما توتي قبل أن يعلن أسطورة العاصمة اعتزاله في الموسم الأخير، ثم رحل صلاح قبل بداية الموسم الماضي لينضم إلى ليفربول الإنجليزي.

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