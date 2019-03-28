من هو اللاعب الذي يشعر أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق من القلق منه في صفوف الزمالك قبل لقاء الفريقين المقبل؟

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

وتحدث بلال لـFilGoal.com قائلا: "أحترم حمدي النقاز وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" كثيرا وهؤلاء هم الأخطر في الزمالك".

وواصل متحدثا عن رسالته لمارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي قائلا: "يجب ألا يبدأ بضغط كبير منذ بداية اللقاء حتى لا يفقد اللاعبون لياقتهم البدنية في الشوط الثاني ويسمح للزمالك بالتفوق".

وتابع "بل يجب أن يتم تقسيم الضغط على مراحل المباراة مع ضرورة استغلال الفرص لأن في القمة من يستغل الفرص يتفوق في اللقاء نفسيا".

أما عن نصائحه للدفاع قال: "أرى أن الأهلي والزمالك لديهما نقطة ضعف متشابهة تتمثل في إرسال الكرات خلف الظهيرين، وفي الأهلي يجب على لاعبي الوسط وقلبي الدفاع التركيز في تلك الناحية خاصة في الناحية اليسرى إذ أن علي معلول يتقدم كثيرا".

وعن ذكراه الأبرز في القمة قال بلال: "بكل تأكيد الفوز 6-1".

وأضاف "أما الهدف الأبرز لي فكان ذلك الذي سددت فيه الكرة بقدمي اليسرى عقب العودة من الإصابة فكان أول هدف لي منذ ثلاثة أشهر".

وأتم بلال حديثه عن القمة المرتقبة قائلا: "الأهلي لديه حماس ورغبة أكبر في الفوز في ظل الحالة المعنوية المرتفعة بعدما اقترب كثيرا من الصدارة وإن فاز فستكون هذه هي أول خطوة له في طريق التتويج بالبطولة".

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