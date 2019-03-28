خاص محمد أبو العلا يختار لـ في الجول لاعبا يضمه من الأهلي للزمالك.. ورسالة هامة لجروس

الخميس، 28 مارس 2019 - 18:35

كتب : أحمد شاكر

محمد أبو العلا المرشح لانتخابات الزمالك

من هو اللاعب الذي يتمنى محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق ضمه لصفوف الفريق الأبيض من الأهلي؟

وتحدث أبو العلا لـFilGoal.com قائلا: "سأختار جونيور أجايي فهو لاعب مميز وهو أكثر من يقلقني من الأهلي أيضا قبل القمة".

وعن رسالته لكريستيان جروس المدير الفني للزمالك قال: "يجب أن يلعب بطريقته المعتادة ومن خلال سيناريو المباراة يمكن أن يجري أي تعديلات".

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وأضاف "التعادل في صالح الزمالك لذا إن احتاج جروس للتأمين الدفاعي فعليه التعديل فليس من الضرورة أن يلعب بإيقاع واحد طوال اللقاء".

وأكمل أبو العلا "الزمالك أقوى فريق هذا الموسم في الجماعية وعلى مستوى الأداء ولديه شخصية هجومية قوية للغاية فهو سجل 50 هدفا في 22 لقاء فقط".

أما عن رسالته لدفاع الزمالك قال أبو العلا: "ليس هو المسؤول الوحيد عن الحالة الدفاعية فهذا يكون نتاج عمل الفريق ككل والزمالك يهاجم في بعض الأحيان بثماني لاعبين عدا طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" لذا رسالتي هي أن يتمهل بعض اللاعبين قليلا لوجود مساندة دفاعية".

وعن أبرز ذكرياته في القمة قال: "لي الكثير من الذكريات فقد صنعت الكثير من الأهداف ضد الأهلي وسجلت ضده أيضا هدفا جميلا ولكن حينما كنت مع إنبي".

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