عواد: أتمنى إهداء الكأس لـ تركي آل الشيخ بسبب ما فعله معي.. ورحيل المدرب أثر علينا

الخميس، 28 مارس 2019 - 21:45

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة - الأهلي

تمنى محترفنا المصري محمد عواد تحقيق فريقه الوحدة للقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكي يُهديه لـ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

محمد عواد شارك في خسارة فريقه القاتلة أمام التعاون بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

بعد الخسارة، تحدث عواد قائلا: "التوفيق غاب عنا في المباراة. أهدرنا أكثر من فرصة في نهاية اللقاء وفي النهاية اهتزت شباكنا".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة السعودية الرياضية "مررنا بظروف صعبة مثل تغيير المدرب – أحمد حسام "ميدو" – الفترة الماضية وهذا أثر على اللاعبين بكل تأكيد".

وأردف "ولكننا مع مدرب مُحترم وقدير وعملنا في وقت قصير ونجحنا في لم شمل الفريق وقدمنا مباراة كبيرة ولكن التوفيق غاب عنا".

وأشار "تلك هي كرة القدم، قد يكون التعويض ينتظرنا في مباراة الكأس أمام التعاون أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن ننتصر في مباراة الكأس ونهدي المباراة لـ تركي آل الشيخ".

وأوضح "تركي آل الشيخ قدم لنا كل الدعم هذا الموسم. كنت أتمنى أن أهديه كل المباريات المتبقية لنا. هو صاحب فضل كبير علي وهو من أعطاني فرصة التواجد في أقوى دوري في الشرق الأوسط".

وتابع "سأبذل قصارى جهدي لأهدي الكأس لـ تركي آل الشيخ".

ويلعب الوحدة ضد التعاون في الثاني من شهر أبريل المقبل في ربع نهائي الكأس.

محترفنا المصري محمد عواد عاد من إصابته ليشارك كأساسي في المباراة، وحافظ على نظافة شباك فريقه قبل أن تهتز في اللحظة الأخيرة.

هدف انتصار التعاون جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق ريناتو شافيز مدافع الوحدة بالخطأ في مرماه.

عرضية من ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء، أرسلها إبراهيم الزبيدي لتصطدم في ريناتو وتهز شباك عواد.

عواد ظهر بشكل جيد جدا في المباراة، مما جعل تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي يُشيد بأدائه.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي على (تويتر) " عواد حارس كبير. مباراة جميلة من كان يصدق تشوف مباراة بين الوحدة وتعاون بهذا الشكل".

وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 36 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد التعاون للنقطة 46 في المركز الثالث.

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