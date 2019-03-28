النيران الصديقة تحرق الوحدة في الـ +90.. وإشادة خاصة من تركي آل الشيخ لـ عواد

حقق فريق التعاون السعودي انتصارا قاتلا أمام الوحدة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

محترفنا المصري محمد عواد عاد من إصابته ليشارك كأساسي في المباراة، وحافظ على نظافة شباك فريقه قبل أن تهتز في اللحظة الأخيرة.

هدف انتصار التعاون جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق ريناتو شافيز مدافع الوحدة بالخطأ في مرماه.

عرضية من ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء، أرسلها إبراهيم الزبيدي لتصطدم في ريناتو وتهز شباك عواد.

عواد ظهر بشكل جيد جدا في المباراة، مما جعل تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي يُشيد بأدائه.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي على (تويتر) " عواد حارس كبير. مباراة جميلة من كان يصدق تشوف مباراة بين الوحدة وتعاون بهذا الشكل".

عواد حارس كبير ... مباراة جميلة من كان يصدق تشوف مباراة بين الوحدة وتعاون كذا🙏🏻❤️🇸🇦🔥 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 28, 2019

وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 36 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد التعاون للنقطة 46 في المركز الثالث.

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