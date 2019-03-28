من مران الزمالك - قراءة أولية لـ عقل جروس.. جمل هجومية وخطتين ضد الأهلي

الخميس، 28 مارس 2019 - 14:48

كتب : FilGoal

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ركز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على عدد من الجمل الهجومية في إطار إعداد فريقه لخوض مباراة القمة ضد الأهلي السبت المقبل.

السويسري ركز على عدد من الجمل الهجومية يشترك فيها الخطوط الـ3 لضرب دفاعات الأهلي.

الجملة الأولى تأتي بالاشتراك بين الظهير والجناح بلعب الكرات الطولية خلف ظهير الأهلي لجناح الزمالك بعد فترة من تحضير اللعب في وسط ملعب الزمالك.

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أما الجملة الثانية فتعتمد على قيام الثنائي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" بخلق المساحات لثلاثي الهجوم الذي سيعتمد عليه جروس في المباراة ولعب الكرات داخل منطقة جزاء الأهلي.

كما ركز جروس على أدوار طارق حامد وساسي في لعب الكرات الطولية خلف ظهيري الأهلي.

خطتان ضد الأهلي

وبدا من مران الزمالك اعتماد جروس على خطتين ضد الأهلي، بواقع خطة لكل شوط.

الزمالك بحسب المران سيعتمد على التأمين في وسط الملعب وتكثيف الأعداد بعدم تقدم حامد أو ساسي في الشوط الأول، بينما سيعتمد على الهجوم في الشوط الثاني اعتمادا على ما يظهر من ضعف بدني على الأهلي في الشوط الثاني.

الضربات الحرة

جروس أبدى تركيزا شديدا على الضربات الثابتة يمينا ويسارا، حيث وكل عبد الله جمعة لكل الكرات من ناحية اليمين وساسي من اليسار في محاولة لضرب الأهلي بهذا السلاح.

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