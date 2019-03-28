من مران الأهلي – قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك

سيطر فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على الكثير من اهتمام مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي خلال تدريباته قبل مباراة القمة يوم السبت المقبل.

وللمحاولة لحد خطورة لاعب الوسط التونسي، كلف الأوروجوياني لاعب وسطه صالح جمعة بلعب دور ساسي في المران، مع تكليف لاعبي الوسط والدفاع بتضييق المساحات عليه بشكل مستمر، وغلق زوايا التمرير والتسديد عليه بشكل مستمر.

وفي نفس الوقت، شدد لاسارتي على عدم منح مساحات واسعة لرباعي هجوم الزمالك بالتحرك فيها لاستلام تمريرات ساسي.

وأولى لاسارتي اهتماما خاصا بالدفاع ضد الكرات العرضية والكرات الثابتة التي يراها أهم أسلحة الزمالك في التهديف.

الكرات الطولية خلف الظهيرين؟

قال فرجاني ساسي لـ علي معلول: الفارق سيصبح 5 نقاط بعد يوم السبت.

ليرد معلول: "أنا هعملك شوربة".

ليقول ساسي لـ معلول "أنت تتقدم دائما للأمام وتترك مساحة كبيرة خلفك".

هذا كان جزءا من فيديو كوميدي لساسي وعلي معلول في معسكر تونس، ولكن لاسارتي أولى لهذا الأمر اهتماما خاصا.

في التدريبات، شدد لاسارتي على المساكين بالتغطية خلف الظهيرين بشكل مستمر مع سقوط لاعبي الوسط ليملأوا المساحة في قلب الملعب.

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ماذا عن استراتيجية الهجوم؟

لاسارتي خلال التدريبات ركز على الطرفين، والتحول السريع من الدفاع للهجوم مستغلا سرعات اللاعبين مثل جيرالدو وحسين الشحات وجونيور أجايي.

تركيز الأوروجوياني كان على الوصول لمرمى الزمالك عن طريق اللمسات السريعة عن طريق طرفي الملعب.

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