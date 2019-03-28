ماذا فعل سولشاير منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد.. مفاجأة أوروبية وتقدم محلي

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الخميس عن تعيين أولي جونار سولشاير مدربا للفريق بصفة مستمر بعدما خاض المدرب النرويجي المباريات السابقة للنادي كمدير فني مؤقت.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سولشاير بعقد لمدة 3 سنوات بعد أن جاء إلى الشياطين الحمر في 19 ديسمبر كمدرب مؤقت.

وخاض سولشاير 19 مباراة مع مانشستر يونايتد حتى الآن نجح في تحقيق 14 فوز وحقق مفاجأة قارية وشهدت فترته تقدم محلي.

وتسلم المدرب النرويجي المهمة ومانشستر يونايتد في موقف صعب بجدول الدوري إذ حل سادسا برصيد 26 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المركز الرابع. *يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا*

وكان ينتظر سولشاير مهمة أوروبية صعبة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك إلا أن أخر مباراة لسولشاير مع الفريق شهدت ذكرى سيئة بتوديع كأس الاتحاد الإنجليزي من ربع النهائي.

وخسر مانشستر يونايتد في مباراته الأخيرة أمام وولفرهامتون بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعرض لكم FilGoal.com مشوار سولشاير التدريبي مع مانشستر يونايتد:

خاض المدرب النرويجي 19 مباراة مع الشياطين الحمر ونجح في تحقيق الفوز 14 مرة وتعادل مرتين بينما خسر فريقه 3 مرات.

وسجل مانشستر يونايتد في ولاية سولشاير 40 هدفا وتلقت شباكه 17 فقط.

كانت بداية سولشاير مع الفريق مثالية بتحقيق الفوز في ثماني مباريات متتالية بينهما 6 في الدوري الإنجليزي و2 بكأس الاتحاد.

ونجح فريق بيرنلي في إيقاف قطار مانشستر يونايتد مع سولشاير وخطف نقطة بالتعادل 2-2 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى سولشاير أول هزيمة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد وانتهى اللقاء بهدفين نظيفين ليتأزم الموقف قبل الإياب في فرنسا.

ورغم ذلك قاد سولشاير مانشستر للمفاجأة بالفوز 3-1 في فرناس والإطاحة بباريس سان جيرمان والتأهل لربع النهائي.

وشهدت الفترة بين مباراتي الذهاب والإياب تغلب مانشستر يونايتد على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتعادل سلبي أمام ليفربول في الدوري.

ولكن بعد ذلك لم تسير الأمور كما يرام إذ خسر مانشستر يونايتد في أخر مباراتين، الأولى أمام أرسنال 0-2 في الدوري والأخرى أطاحت به من كأس الاتحاد أمام وولفرهامتون.

وبعد أن كان مانشستر يونايتد بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى بـ 11 نقطة، يقع الشياطين الحمر في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الثالث ونقطتين عن الرابع.