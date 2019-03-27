يوم دربي الزمالك والأهلي.. هيئة الأرصاد: أمطار وعاصفة ترابية يوم السبت

كشف أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن وجود أمطار ورياح شديدة قد تصل إلى عاصفة ترابية على البلاد يوم السبت المقبل، والذي يشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وقال أحمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس" على قناة (المحور): "انخفاض درجات الحرارة سيكون أكبر يوم السبت مع نشاط للرياح، الذي قد يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مع سقوط الأمطار على شمال البلاد وجنوب وشمال سيناء".

وأضاف "معدلات درجات الحرارة ستتراوح من 23 و24 في السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ما بين 26 و27، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة 26 و27، وشمال الصعيد 29 و30، وجنوب الصعيد 32 و33، ثم يبدأ يوم السبت يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة من 6 لـ7 درجات".

وأتم "يجب على المواطنين ألا ينخدعوا بدرجات الحرارة المتفاوتة، وألا يخففوا ملابسهم".

وتقام مباراة الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل على استاد "برج العرب" في الإسكندرية، في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 للدوري المصري.

طالع أيضا

الزمالك يكشف موعد الرد على "شائعة أزمة كهربا"

ماذا فعل معلول والنقاز خلال 5 مواجهات بينهما في تونس

حصاد 57 دوليا في الدوري المصري خلال توقف مارس.. كل الفرق ممثلة وتأهلات تاريخية

رسميا - موسم الانتقالات بدأ مبكرا.. بايرن يتعاقد مع لوكاس هيرنانديز

ربيع ياسين يختار لـ في الجول: أخطر لاعب في الزمالك.. ولماذا لا يضم أي من الأبيض للأهلي

ملعب مازيمبي الجديد.. 46 مباراة في 9 سنوات بلا خسارة واحدة