يوم دربي الزمالك والأهلي.. هيئة الأرصاد: أمطار وعاصفة ترابية يوم السبت

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

كشف أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن وجود أمطار ورياح شديدة قد تصل إلى عاصفة ترابية على البلاد يوم السبت المقبل، والذي يشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وقال أحمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس" على قناة (المحور): "انخفاض درجات الحرارة سيكون أكبر يوم السبت مع نشاط للرياح، الذي قد يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مع سقوط الأمطار على شمال البلاد وجنوب وشمال سيناء".

وأضاف "معدلات درجات الحرارة ستتراوح من 23 و24 في السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ما بين 26 و27، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة 26 و27، وشمال الصعيد 29 و30، وجنوب الصعيد 32 و33، ثم يبدأ يوم السبت يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة من 6 لـ7 درجات".

أخبار متعلقة

منافس الزمالك بالفيديو – الداودي يهدر لأول مرة في تاريخه وحسنية أغادير يضرب مراكش بخماسية الزمالك يكشف موعد الرد على "شائعة أزمة كهربا" ربيع ياسين يختار لـ في الجول: أخطر لاعب في الزمالك.. ولماذا لا يضم أي من الأبيض للأهلي انتظام زيزو في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للقمة

وأتم "يجب على المواطنين ألا ينخدعوا بدرجات الحرارة المتفاوتة، وألا يخففوا ملابسهم".

وتقام مباراة الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل على استاد "برج العرب" في الإسكندرية، في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 للدوري المصري.

طالع أيضا

الزمالك يكشف موعد الرد على "شائعة أزمة كهربا"

ماذا فعل معلول والنقاز خلال 5 مواجهات بينهما في تونس

حصاد 57 دوليا في الدوري المصري خلال توقف مارس.. كل الفرق ممثلة وتأهلات تاريخية

رسميا - موسم الانتقالات بدأ مبكرا.. بايرن يتعاقد مع لوكاس هيرنانديز

ربيع ياسين يختار لـ في الجول: أخطر لاعب في الزمالك.. ولماذا لا يضم أي من الأبيض للأهلي

ملعب مازيمبي الجديد.. 46 مباراة في 9 سنوات بلا خسارة واحدة

في الدوري الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك ينفي "شائعة أزمة كهربا" بنشر فيديو رئيس النادي مع اللاعبين 11 دقيقة | الدوري المصري
يوم دربي الزمالك والأهلي.. هيئة الأرصاد: أمطار وعاصفة ترابية يوم السبت 52 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك بالفيديو – الداودي يهدر لأول مرة في تاريخه وحسنية أغادير يضرب مراكش بخماسية ساعة | مصر
هاري كين: التحدي بالنسبة لنا هو مواصلة النجاح بعد بناء الملعب الجديد ساعة | أوروبا
فاروق جعفر لـ في الجول: رمضان ومعلول هما من يقلقاني في الأهلي.. وقرار حكومي أنهى القمة بالتعادل 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يكشف موعد الرد على "شائعة أزمة كهربا" 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 2 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 3 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 4 رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم"

قد ينال إعجابك