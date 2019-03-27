اقترب لقاء القمة ولا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة فما هي أبرز ذكرى يتذكرها نجم الزمالك السابق فاروق جعفر ولماذا يشعر بالقلق من رمضان صبحي وعلي معلول؟

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري.

والتالي هو إجابات فاروق جعفر على أسئلة FilGoal.com.

** من الأفضل للبدء في هجوم الفريقين؟

في الزمالك سأختار عمر السعيد رغم أن كريستيان جروس مدرب الفريق سيبدأ بخالد بوطيب.

أما في الأهلي فإن وليد أزارو بعيد عن مستواه حاليا لذا سيكون الدفاع بمروان محسن شيء منطقي.

** اختر لاعبا تضمه من الأهلي للزمالك؟

المتواجدون في الزمالك أفضل من الأهلي فكيف أختار لاعبا من الأهلي حاليا وأنا أملك الأفضل؟

** من اللاعب في الأهلي الذي يشعرك بالقلق قبل القمة؟

رمضان صبحي وعلي معلول بكل تأكيد.

رمضان لاعب مهاري للغاية ويركض بشكل مستمر بالكرة وسوف يسبب المشاكل للاعبين الزمالك بالإضافة لقدرته على تسجيل وصناعة الأهداف.

أما معلول فهو في حالة فنية وبدنية مرتفعة للغاية وهذا أفضل موسم له منذ قدومه للأهلي و90% من أهداف الفريق من صناعته.

** نصائح لجروس مدرب الزمالك؟

يجب أن تعبر عن نفسك في تلك المباراة فهي الاختبار الحقيقي لك أنت وكل اللاعبين.

** نصائح لحارس المرمى؟

محمود عبد الرحيم "جنش" هو أفضل حارس في مصر الموسم الجاري وأثق في قدرته في التعبير عن نفسه بشكل جيد في تلك المباراة.

** نصائح للدفاع؟

لا بد من الضغط من خارج منطقة الجزاء وليس داخلها مع التركيز طوال الوقت وعدم السرحان.

** ذكرياتك في القمة؟

أول هدف لي سجلته في مسيرتي كان في شباك الأهلي من ركلة جزاء في مرمى مروان كنفاني.

لكن هناك شيء آخر لا يمكن أن أنساه عندما تواجهنا مع الأهلي عام 1978 وفي ذلك الوقت كان هناك غضب بين الجماهير بسبب ارتفاع أسعار السلع وقبل اللقاء أتى إلينا رئيس الوزارء مدوح سالم وطلب الجلوس مع لاعبي الفريقين وقال من يسجل هدفا فسأعاقبه وبالفعل انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

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