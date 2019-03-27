وصول بعثة المنتخب إلى مصر بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات

وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى القاهرة قادمة من مدينة أسابا النيجيرية على متن طائرة خاصة.

واستغرقت رحلة الطيران لبعثة المنتخب المصري خمس ساعات كاملة وتمت إجراءات الخروج من مطار القاهرة بسهولة ويسر.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نيجيريا وديا بهدف نظيف ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر في يونيو المقبل.

وخاض منتخب مصر في بداية التوقف الدولي مباراة أمام النيجر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويعود لاعبو المنتخب إلى أنديتهم من أجل المشاركة في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام قمة الدوري المصري يوم السبت المقبل بين الزمالك والأهلي على ملعب برج العرب.

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