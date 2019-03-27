تقرير: بشيكتاش يضع النني على رأس أولوياته لتدعيم الفريق في الصيف

يسعى نادي بشيكتاش التركي للتعاقد مع محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال ومنتخب مصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع "سي إن إن" باللغة التركية عن وضع محمد النني ضمن 5 أسماء مرشحة لتدعيم صفوف الفريق في الصيف.

وأوضح التقرير أن إدارة بشيكتاش تبحث عن مفاجأة بالتعاقد مع محمد النني البالغ من العمر 26 عاما والذي يمتد تعاقده مع أرسنال حتى عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن نادي بشيكتاش يسعى لضم النني حتى لو كان ذلك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأضاف التقرير إلى أن تادور بالوتا لاعب وسط فيتورال الروماني والمعار من برايتون الإنجليزي.

ويلعب بالوتا أيضا في مركز الوسط الدفاعي ويبلغ من العمر 20 عاما ويعتبره نادي بشيكتاش أولوية في الصيف المقبل.

ولا يشارك النني بصورة منتظمة مع فريق أرسنال هذا الموسم وخاض 11 مباراة مع الجانرز.

ولعب النني 745 دقيقة مع أرسنال هذا الموسم ونجح في صناعة هدف واحد.