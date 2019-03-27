نفى أحمد يحيى وكيل مؤمن زكريا جناح الأهلي وصول موكله لاتفاق نهائي للاحتراف في أحد أندية الدوري الفنلندي.

مؤمن زكريا النادي : أحد الأهلي

وقال يحيى لـFilGoal.com : "المفاوضات مازالت قائمة، لكن ما تردد بشأن التوقيع الرسمي غير صحيح".

وأضاف "مازلنا في مرحلة قبل أخيرة بشأن إنهاء الأمور، وننتظر الحسم".

وتنتهي فترة القيد في الدوري الفنلندي يوم 10 أبريل.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن تلقي ناديه عرضا من أحد أندية الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة في وقت سابق.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "تلقينا بالفعل عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الفنلندي لاستعارة مؤمن".

وبسؤاله عن قيمة العرض أجاب "لا يهم فنحن لن نقف في طريق مؤمن بل نريد مساعدته ونجعله يشارك في المباريات بشكل مستمر وألا ينتهي موسمه الآن".

وأتم مدير الكرة في الأهلي "مشاركة مؤمن في المباريات ستجعله يعود لنا في نهاية الموسم بشكل أفضل".

وكان مؤمن انضم لصفوف أحد السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري قبل أن يتم فسخها من قبل النادي في وقت سابق.

ومنذ ذلك الحين لم يستطع مؤمن المشاركة في المباريات نظرا لغلق باب القيد المحلي في مصر.

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