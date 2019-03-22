خاص الأهلي لـ في الجول: لدينا عرض رسمي من فنلندا لضم مؤمن زكريا.. لن نقف في طريقه

الجمعة، 22 مارس 2019 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

مؤمن زكريا - الأهلي - النجوم

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن تلقي ناديه عرضا من أحد أندية الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا لاعب الفريق على سبيل الإعارة.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "تلقينا بالفعل عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الفنلندي لاستعارة مؤمن".

وبسؤاله عن قيمة العرض أجاب "لا يهم فنحن لن نقف في طريق مؤمن بل نريد مساعدته ونجعله يشارك في المباريات بشكل مستمر وألا ينتهي موسمه الآن".

وأتم مدير الكرة في الأهلي "مشاركة مؤمن في المباريات ستجعله يعود لنا في نهاية الموسم بشكل أفضل".

وكان مؤمن انضم لصفوف أحد السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري قبل أن يتم فسخها من قبل النادي في وقت سابق.

ومنذ ذلك الحين لم يستطع مؤمن المشاركة في المباريات نظرا لغلق باب القيد المحلي في مصر.

والدوري المتاح حاليا لقيده إذ أن سوق الانتقالات مازال مفتوحا هو الفنلندي.

طالع أيضا

أجيري يطارد رقما لم يحققه الفراعنة منذ حقبة المعلم

7 انتصارات لا تنسى لمصر في مارس

شرطة لندن تصادر أسلحة ومخدرات حازها مشجعون لسان جيرمان

مدرب نيجيريا: المغرب الأقوى.. ومصر مرشحة بسبب صلاح

محمود المتولي: لم أوقع للأهلي

مؤمن زكريا الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

النيران تُحاصر روما.. شجار بالأيدي بين دجيكو والشعراوي وقرار رانييري "يُغضب الفرعون" 24 دقيقة | أوروبا
صورة – منتخب مصر الأوليمبي يظهر بالزي الجديد من "بوما" لأول مرة 26 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: لاعب وسط نابولي أصيب بإنفلونزا الخنازير 27 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – وليد صلاح يتحدث عما اختلف في الاتحاد.. مشكلة صبري رحيل والقمة 43 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أتليتكو يستهدف قاهر برشلونة لتعويض قائده 58 دقيقة | أوروبا
مباشر مباراة ودية - مصر (1) أمريكا (0) ريان والأووول للفراعنة ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك