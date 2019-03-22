كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن تلقي ناديه عرضا من أحد أندية الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا لاعب الفريق على سبيل الإعارة.

مؤمن زكريا النادي : أحد الأهلي

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "تلقينا بالفعل عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الفنلندي لاستعارة مؤمن".

وبسؤاله عن قيمة العرض أجاب "لا يهم فنحن لن نقف في طريق مؤمن بل نريد مساعدته ونجعله يشارك في المباريات بشكل مستمر وألا ينتهي موسمه الآن".

وأتم مدير الكرة في الأهلي "مشاركة مؤمن في المباريات ستجعله يعود لنا في نهاية الموسم بشكل أفضل".

وكان مؤمن انضم لصفوف أحد السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري قبل أن يتم فسخها من قبل النادي في وقت سابق.

ومنذ ذلك الحين لم يستطع مؤمن المشاركة في المباريات نظرا لغلق باب القيد المحلي في مصر.

والدوري المتاح حاليا لقيده إذ أن سوق الانتقالات مازال مفتوحا هو الفنلندي.

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