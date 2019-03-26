دي خيا على مقاعد بدلاء إسبانيا أمام مالطا

لن يكون دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أساسيًا مع منتخب بلاده إسبانيا في مواجهة مالطا بتصفيات يورو 2020.

ويظهر كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي في تشكيلة إسبانيا بدلا من دي خيا، ليظهر في مباراته الدولية الرابعة.

منتخب إسبانيا سيكون منقوصا من مدربه لويس إنريكي الذي يغيب لأسباب عائلية قهرية بحسب ما ذكر بيان من الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذا الصباح.

روبيرت مورينو مساعد إنريكي سيكون الجالس على كرسي القيادة الفنية، لإدارة المواجهة أمام مالطا في الجولة الثانية من التصفيات.

وشهدت التشكيلة الكثير من التغييرات عن تلك التي واجهت النرويج في الجولة الأولى قبل عدة أيام.

سيرجي روبيرتو دخل في مركز الظهير الأيمن بدلا من خيسوس نافاس، وخوسيه لويس جايا يبدأ على الجهة اليسرى بدلا من جوردي ألبا.

إجمالا، أجرى إنريكي 8 تعديلات على تشكيلته السابقة.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيرجي روبيرتو - ماريو إيرموسو - سيرخيو راموس - خوسيه لويس جايا

الوسط: رودري - سيرخيو كاناليس - ساؤول نيجيز - ماركو أسينسيو - خوان بيرنات

الهجوم: ألفارو موراتا

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