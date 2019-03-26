محمود علاء يغادر مباراة نيجيريا بعد إصابة في الوجه

تعرض محمود علاء مدافع منتخب مصر إلى إصابة في الوجه بعد اصطدامه بمهاجم منتخب نيجيريا.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني وفي كرة هوائية حاول علاء تشتيت الكرة قبل المهاجم بول أنواتشو ليصطدم في رأسه.

وتوقف اللعب بعد أن سالت الدماء من وجه محمود علاء نتيجة للاصطدام في رأس المهاجم النيجيري.

واضطر الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري لاستبدال محمود علاء ونزول أحمد أيمن منصور بدلا منه.

وخرج علاء وقميصه ملطخا بالدماء نتيجة لنزيف من الوجه، ورغم ذلك منحه الحكم بطاقة صفراء بسبب التداخل مع المهاجم النيجيري.

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