بوطيب يقود المغرب في مواجهة الأرجنتين.. وغياب قاهر ريال مدريد

دفع هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، بـ خالد بوطيب مهاجم الزمالك في تشكيلته الأساسية لمواجهة الأرجنتين وديًا في طنجة.

بوطيب الذي رفض الاتحاد المغربي تأخير انضمامه لمعسكر أسود الأطلس، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يبدأ المواجهة أمام الأرجنتين بعد أن غاب عن مباراة مالاوي قبل عدة أيام في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

المغرب يلعب دون مهاجمه الآخر يوسف النصيري لاعب ليجانيس، والذي يغيب للإصابة.

كما شهدت التشكيلة غياب حكيم زياش نجم أياكس الذي أقصى ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، وتعويضه بـ سفيان بوفال لاعب سيلتا، مع حضور أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لـ بوروسيا دورتموند.

في المقابل، يغيب ليونيل ميسي عن تشكيلة الأرجنتين للإصابة، ويعوضه باولو ديبالا نجم يوفنتوس إلى جوار لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر.

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي - مهدي بنعطية – رومان سايس – مروان دا كوستا – أشرف حكيمي

الوسط: كريم الأحمد – مبارك بوصوفة – يونس بلهندة – سفيان بوفال

الهجوم: خالد بوطيب

تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: جونزالو مونتيل – خيرمان بيزيّا – والتر كينمان – ماركوس أكونيا

الوسط: روبيرتو بيريرا – لياندرو باريديس – جيدو رودريجيز

الهجوم: رودريجو دي بول – باولو ديبالا – لاوتارو مارتينيز

دكة البدلاء: أجوستين مارتشيسين – خوان موسو – جابرييل ميركادو – نيكولاس تاليافيكو – داريو بينيديتو – أنخيل مارتين كوريا – إيفان ماركوني – مانويل لانزيني – فيديريكو زاراتشو – جيوفاني لو سيلسو – ماتياس سواريز – خوان فويث

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