خاص خبر في الجول - الزمالك يحدد موعد السفر إلى المغرب.. ولا طائرة خاصة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 16:40

كتب : FilGoal

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حدد نادي الزمالك موعد السفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك يلتقي مع نظيره المغربي ذهابا يوم 7 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة الإياب مع في مصر يوم 14 أبريل.

واستقر مسؤولو الزمالك على السفر للمغرب يوم 4 أبريل، وسيكون السفر على متن طائرة عادية وليس طائرة خاصة حسبما علم FilGoal.com.

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كما من المقرر أن تعود بعثة الفريق الأبيض يوم 7 عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وأخطر الزمالك الكاف بإقامة مباراة العودة على ملعب بتروسبورت، وكشف الاتحاد الإفريقي عن إدارة طاقم تونسي بقيادة صادق السلمي للقاء الذهاب.

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