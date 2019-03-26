حدد نادي الزمالك موعد السفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك يلتقي مع نظيره المغربي ذهابا يوم 7 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة الإياب مع في مصر يوم 14 أبريل.

واستقر مسؤولو الزمالك على السفر للمغرب يوم 4 أبريل، وسيكون السفر على متن طائرة عادية وليس طائرة خاصة حسبما علم FilGoal.com.