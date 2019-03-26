وصايا لاسارتي الـ4 قبل الدربي.. عن المكابح والاستمتاع والورقة الرابحة على الدكة

بالنسبة لرجل قادم من أوروجواي، فإن فكرة الدربي أو المنافسة الشديدة بين ناديين فكرة تحمل طابعا عنيفا وقويا ومليئا بالشغف، فما بالك إذا كان الرجل مدربا سابقا لناسيونال، أحد طرفي أقدم دربي لعب خارج المملكة المتحدة، دربي مونتفيديو ضد بينارول.

مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في الدربي الأقوى في إفريقيا، صراع على الصدارة وحقوق التفاخر بإعلان السيطرة على المدينة التي تستضيف الفريقين الأفضل في القارة، تاريخيا وربما في الحاضر في ظل مستويات كبيرة يقدمها الفريقين.

المدرب الأوروجوياني يقدم أداء جيدا فنيا، لكن يبدو عليه تمكنه أيضا من الناحية النفسية، وهو ما يتضح من وصاياه الـ4 قبل الدربي.

المقصود بالدربي هنا هو دربي مونتفيديو، وقبل أيام من دربي العام الماضي بين ناسيونال وبينارول، حل لاسارتي ضيفا على إذاعة تيراندو باريديس للحديث عن المباراة، وخلال الحوار تحدث عما يدور في ذهن المدرب قبل مباريات مثل تلك، وما يتوجب على اللاعبين فعله.

فما هي وصايا لاسارتي قبل الدربي؟

التحفيز هام.. لكن لابد من استعمال المكابح

الوصية الأولى من مارتين لاسارتي كانت "في الدربيات، لابد من التحفيز، اللاعبون يكونون متحفزين للغاية لكن على المدرب هنا وضع مكابح على مشاعر اللاعبين حتى لا تشتعل الأمور".

الأهلي يدخل دربي القاهرة يوم السبت المقبل وهو متأخر عن الزمالك بنقطتين فقط، الأبيض كان متصدرا بفارق مريح من النقاط إلا أنه أهدر 4 نقاط ضد طلائع الجيش ثم المقاولون العرب، ليسمح للأهلي الذي فاز بـ9 مباريات متتالية محليا تحت قيادة لاسارتي بالاقتراب كثيرا.

وفي ظل أجواء مشتعلة، لأسباب كروية وغير كروية، يرى لاسارتي ضرورة وضع مكابح على تلك المشاعر حتى يستمر تركيز اللاعبين على المباراة.

ورقة على الدكة

"في الدربيات، ربما هذا تعلمته من عملي في الخارج، يجب أن تحتفظ بورقة رابحة تستطيع تغيير النتيجة على دكة البدلاء، بجانب وضع اللاعبين في أماكنهم الصحيحة".

في الجزء الأمامي، لم يحتفظ لاسارتي بتشكيل ثابت.

أحيانا يجلس رمضان صبحي وحسين الشحات على الدكة مع اعتماد على جونيور أجايي وجيرالدو على الطرفين، أو اللعب بأجايي مهاجما وأحيانا مروان محسن. ربما لا يوجد عنصر ثابت في خطي الوسط والهجوم بالنسبة للاسارتي سوى عمرو السولية وناصر ماهر.

هل هذا التصريح يدل على نية معينة من لاسارتي في الدربي؟

يمكن ربط تلك "الوصية" بتصريحه قبل 3 أيام في قناة الأهلي، "يوجد مجموعة كبيرة من لاعبي الأهلي مع المنتخب الأول والأوليمبي ومع منتخبات بلادهم الإفريقية أيضا في الوقت الحالي، ولذلك من الصعب الحديث عن هذا الأمر، ولكن نعم.. قد يكون هناك مفاجأة بالفعل أمام الزمالك".

قد تتضح الرؤية بعد عودة الدوليين في آخر تدريبين قبل المباراة.

أحيانا.. يجب عليك الاستمتاع في أسبوع الدربي

"يقولون إن على اللاعبين الاستمتاع في أسبوع الدربي، ولكن في الحقيقة، الأمر ليس سهلا".

لاسارتي يرى أن من الضروري إخراج اللاعبين من ضغوط المباريات الكبرى بالاستمتاع، سواء في المران أو خارجه، ولكنه أيضا يرى أن اللاعبين يكونون مضغوطين بشدة في هذه المرحلة من الموسم والمواجهات الحاسمة.

"الأمر ليس سهلا".. هكذا يعترف لاسارتي، لكن هنا يوضح أن هذا أمر هام يجب أن يقوم به المدرب.

في كرة القدم ينسون الجانب النفسي

الوصية الأخيرة من لاسارتي كانت خاصة بالجانب النفسي، حيث يشرح أن في كرة القدم يهتم المدربون بالأمور الفنية كثيرا قبل الدربيات، ولكنه يرى أن أهم ما يجب الاهتمام به قبل تلك المباريات هو الجانب النفسي.

"في كرة القدم، لا يتحدث الناس كثيرا عن الجانب النفسي ولكنه الأهم، والذي يؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب، الأمور الأهم تدور في رأس اللاعب وليس قدمه".

ربما تلك الوصية توضح ما سيقوم به لاسارتي قبل مباراة القمة، فهل يمنحه الاهتمام بالأمور النفسية قبل الفنية الغلبة على كريستيان جروس يوم السبت المقبل؟

اقرأ أيضا

602 ساعة في المجهول.. ذكرى اختطاف كيني نجم برشلونة

حوار في الجول – عامر حسين يتحدث عن رفض طلب عبد الحفيظ.. حل أزمة الدوري وموقف كأس مصر

شاهد – وصلة مزاح بين ساسي ومعلول قبل القمة.. "الفارق سيصبح 5" و"هعملك شوربة"

رونالدو عن إصابته: أعرف جسدي جيدا فلا تقلقوا.. سأعود بعد أسبوع أو أسبوعين

مدرب نيجيريا يختار لـ في الجول لاعبا يتمنى ضمه للنسور.. وهدفه في كأس إفريقيا