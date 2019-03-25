يعيش الدوري المصري أزمة حاليا في ظل كثرة المباريات المؤجلات وخوض القطبين الأهلي والزمالك لمباريات مصيرية في المسابقات الإفريقية واستضافة مصر لكأس أمم إفريقيا 2019.

وعن موعد صدور جدول المباريات المتبقية في الدوري ومتى تقام مباريات كأس مصر المتبقية وتحسن أرضية ملعب برج العرب من أجل القمة كل ذلك يجيب عنه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com.

تفاصيل القمة

انتشرت بعض الأقاويل عن احتمالية تأجيل لقاء القمة بسبب بعض الخلافات بين مسؤولي الناديين حاليا وقال عامر حسين: "هذا حديث عار تماما عن الصحة".

وشدد "القمة يوم السبت المقبل في السابعة مساء في ملعب برج العرب ولا أعرف مصدر الحديث عن تأجيل المباراة".

وواصل "القمة ستكون بحضور 15 فردا من كل نادي لأن سلطات الأمن قالت إن المباراة ستكون بدون حضور جماهير".

وبسؤاله عن أرضية ملعب برج العرب قال: "تعمدت أن أصور الملعب اليوم ليرى الجميع الجهد المبذول في تحسن الأرضية رغم الجهد الذي أصابها لكثرة استضافة المباريات مؤخرا".

وتابع "مازال أمامنا أربعة أيام وسوف تظهر الأرضية بشكل مرض للجميع خلال لقاء القمة".

رفض طلب عبد الحفيظ

وكشف عامر حسين عن رفضه لطلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بشأن تأجيل لقاء الاتحاد السكندري الذي سيقام في الثاني من شهر أبريل المقبل في الدوري وذلك بسبب مواجهة ماميلودي صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال: "عبد الحفيظ طلب مني أن أؤجل المباراة لأنه لا يفصل بين لقاء الاتحاد وصن داونز سوى ثلاثة أيام فقط وهذا سيجعل الفريق لا يستطيع التدرب في جنوب إفريقيا سوى مرة واحدة فقط خاصة وأن رحلة السفر سوف تستغرق تسع ساعات".

وأكمل "رفضت طلبه وقلت له إننا في أزمة ولا أستطيع تأجيل أي مباراة أخرى وطلبت منه الذهاب للاتحاد الإفريقي ليحل الأمر وبالفعل نجح وتم تأجيل اللقاء 24 ساعة".

وشدد عامر حسين "الآن نحن ليس لدينا أي فرصة إطلاقا في تأجيل أي مباراة للأهلي أو للزمالك، لا يوجد مباراة سيتم تأجيلها".

كأس مصر

وعن موعد إقامة مباريات كأس مصر المتبقية أجاب رئيس لجنة المسابقات "سنحدد ذلك الأمر في نهاية شهر أبريل المقبل كي تكون الصورة أصبحت أوضح في جدول الدوري".

واستفاض "في شهر أبريل ستكون هناك الكثير من المباريات الهامة بين أصحاب المقدمة في جدول ترتيب الدوري وهذا سيجعلنا نعرف أكثر هوية المشاركين في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل".

وأكمل "بعد ذلك سنحدد موعد مباريات كأس مصر لنعرف هوية المشارك في الكونفدرالية ونكون أتممنا كل شيء بشكل جيد قبل انطلاق بطولة كأس الأمم المقبلة".

الموعد النهائي لجدول الدوري

حتى الآن لم يصدر الجدول النهائي للمباريات المتبقية في الدوري فمتى يصدر؟ رد عامر حسين "بعد يوم 13 من الشهر المقبل سأستطيع إصدار الجدول".

وأردف "أنا أنتظر حاليا لمعرفة الموقف النهائي للأهلي والزمالك من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وأكمل "إن تأهلا فهذا سيجعلنا نخوض خمسة أو ستة لقاءات في الدوري عقب نهاية كأس الأمم أما حال عدم تأهلهما فسيتبقى مباراتين لثلاثة فقط عقب البطولة الإفريقية".

وأتم عامر حسين "فترة توقف الدوري ستبدأ من الثالث من شهر يونيو المقبل كي نتيح الفرصة أمام المنتخب لخوض المعسكر التحضيري للبطولة".

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