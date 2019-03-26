خاص عبد الفضيل يختار لـ في الجول لاعب يرغب في ضمه من الزمالك وآخر يُقلقه قبل القمة
الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 10:59
كتب : بسام أبوبكر
قبل أيام من القمة استعاد شريف عبد الفضل مدافع الأهلي السابق بعض الذكريات والكواليس في مواجهة الزمالك، واختار لاعب يرغب في ضمه للفريق الأحمر من الزمالك، وآخر يشعر بالقلق منه قبل الدربي.
شريف عبد الفضيل
النادي : الإسماعيلي
الزمالك يواجه الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري.
وعبد الفضيل أجاب عن أسئلة FilGoal.com، التي جاءت كالآتي.
تختار وليد أزارو أم خالد بوطيب في فريقك؟ ولماذا؟
اختار أزارو لأن تحركاته مميزة في ظهر المدافعين. تتطور بشكل لافت للنظر ونضج مع الأهلي إذ يقوم بالضغط المستمر على المدافعين.
من وجهة نظري أزارو من أفضل المهاجمين الذين لعبوا في مصر، دائما يذهب باتجاه المرمى في الوقت المناسب.
اختر لاعب تضمه من الزمالك إلى الأهلي؟
فرجاني ساسي من الزمالك إلى الأهلي. لاعب يملك ثقة كبيرة، ويبدع في الملعب من خلال البينيات التي يصنعها. لاعب "تقيل" ويصنع الفارق.
من اللاعب الذي تشعر بالقلق منه في تشكيل الزمالك؟
(محمود عبد المنعم) كهربا، لاعب سريع للغاية ويملك حلول جيدة علي المرمى، وهناك (حميد) أحداد فهو لاعب يملك روح كبيرة وانتفاضة شرسة ويريد أن يعلن عن نفسه لذلك أخشى هذه النوعية من اللاعبين.
ما النصائح التي تقدمها لـ لاسارتي (مدرب الأهلي) قبل المباراة؟
لابد من تصدر الدوري ولابد من الحديث المستمر مع اللاعبين وادخالهم في اللقاء بشكل مستمر.
كتالوج حراس المرمى في القمة
من وجهة نظري لا أرى مشكلة في مركز حراسة المرمي بالأهلي ولا أعرف سببا للانتقاد المستمر لهذا المركز. (محمد) الشناوي حارس صاحب ثقة ولعب كأس عالم وشريف إكرامي حارس كبير.
نصائح لدفاع الأهلي وواجباته؟
أنصح الدفاع بضرورة الربط بينهم وبين لاعبي الوسط ومن قبلهم حارس المرمى والحديث المستمر مع بعض بالإضافة للتركيز طوال اللقاء.
احكي لنا بعض ذكريات القمة وكواليسها
هناك ذكرى جيدة لي في القمة: كان هناك مباراة قمة وانتهت بالتعادل السلبي وكان وقتها عبد العزيز عبد الشافي مديرا فنيا (للأهلي) ووقتها الزمالك كان متصدرا وسيواجهوننا بنية الانتصار بنتيجة كبيرة بسبب أن في هذا التوقيت كان الزمالك متألقا.
قبل اللقاء طلب زيزو الحديث معي وقال لي: (شريف أنا هلعبك الماتش ده وأنت اللي هتمسك شيكابالا)، وقتها كان شيكا أفضل لاعب في مصر، واستطعت إيقافه وحصلت علي أفضل لاعب في المباراة من الشركة الراعية.
أفضل هدف لك في شباك الأهلي؟
بالطبع هدف التسديدة القوية وهذا الهدف له كواليس خاصة، كانت كرة ركلة حرة من بعيد وبجواري محمد أبو تريكة وقال لي: (سيب الكرة يا شريف دي من بعيد سيبهالي هرفعها أوفر داخل الـ18) وأنا قلت له: (لا يا تريكة أنا متدرب عليها كتير اتركها لي بس)، وبالفعل قمت بالتسديد وسكنت الشباك.
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