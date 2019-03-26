قبل أيام من القمة استعاد شريف عبد الفضل مدافع الأهلي السابق بعض الذكريات والكواليس في مواجهة الزمالك، واختار لاعب يرغب في ضمه للفريق الأحمر من الزمالك، وآخر يشعر بالقلق منه قبل الدربي.

الزمالك يواجه الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري.

وعبد الفضيل أجاب عن أسئلة FilGoal.com، التي جاءت كالآتي.

تختار وليد أزارو أم خالد بوطيب في فريقك؟ ولماذا؟

اختار أزارو لأن تحركاته مميزة في ظهر المدافعين. تتطور بشكل لافت للنظر ونضج مع الأهلي إذ يقوم بالضغط المستمر على المدافعين.

من وجهة نظري أزارو من أفضل المهاجمين الذين لعبوا في مصر، دائما يذهب باتجاه المرمى في الوقت المناسب.