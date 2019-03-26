أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يحدد فيه ملعب مواجهته أمام حسنية أغادير المغربي.

الزمالك يلتقي مع نظيره المغربي ذهابا يوم 7 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة الإياب مع في مصر يوم 14 أبريل بربع نهائي الكونفدرالية.

وأخطر الزمالك الكاف بإقامة مباراة العودة على ملعب بتروسبورت حسبما علم FilGoal.com.

ويظهر في الصورة التي أعلن كاف فيها عن حكام مواجهة ربع نهائي الكونفدرالية، ملعب بتروسبورت كملعب اللقاء المقام في مصر.

كان الاتحاد الإفريقي قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة، طلب فيه استبدال استاد برج العرب بملعب آخر لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، نظرا لسوء حالية أرضية الملعب. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وقتها في تصريحات لـFilGoal.com: "مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية ستستمر على استاد برج العرب ولن يتم نقلها".

وأضاف "لا توجد ملاعب في القاهرة من الأساس، يمكنها استضافة مباريات الأهلي والزمالك لأن كل الملاعب مشغولة بسبب كأس الأمم الإفريقية".

عامر حسين أوضح "خطاب الاتحاد الإفريقي فٌهم خطأ. فلقد طلبوا صيانة الملعب وتحسين أرضيته، أو أن يتم نقل المباريات لملعب آخر، وبالتالي فنحن لسنا ملزمون لنقل المباريات لملعب جديد".

وأتم "سنلبي طلبات الاتحاد الإفريقي وسنحسن أرضية استاد برج العرب قبل المباريات المقبلة، وبالتالي سيكون جاهزا لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية.

اختر تشكيل الدربي أمام الأهلي:

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