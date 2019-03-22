الكاف يطلب من اتحاد الكرة تغيير ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى نظيره المصري يطلب فيه تغيير ملعب برج العرب للأهلي والزمالك حينما يستضيف مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا أوضحت فيه أن الكاف طلب "تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب لاستضافة إياب ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وأكد الكاف في خطابه أن حالة عشب ملعب برج العرب خلال المباراتين الأخيرتين للأهلي والزمالك في المسابقات الإفريقية لم تكن جيدة ما يستدعي تبديله.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر.

أما الزمالك فسوف يواجه حسنية أغادير المغرب في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

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