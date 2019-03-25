مجاهد: راعينا تخفيف الضغط على استاد القاهرة في كأس الأمم

الإثنين، 25 مارس 2019 - 00:44

كتب : FilGoal

استاد القاهرة الدولي

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وجود اتجاها قويا لتخفيف ضغط إقامة مباريات كأس الأمم الإفريقية على استاد القاهرة.

وصرح مجاهد عبر برنامج "نمبر وان": "كان هناك تخوف نسبي من أرضية الملعب، ليست لأنها غير لائقة، ولكن لأن النجيلة المزروعة حديثا لا يفضل أن يكون عليها ضغط كبير".

وأضاف "أخذنا من الاحتياطات الكافية لمنع أي ضغط كبير للمباريات على أرضية استاد القاهرة، وراعينا ذلك في جداول اللقاءات وترتيبات أخرى".

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وأوضح: "لقد عقدنا جلسة مع الشركة المنظمة لحفل الافتتاح للتعرف على عدد الأشخاص وحجم المعدات لحماية الملعب من كافة أشكال الضغط".

واستدرك: "أما الإنشاءات الهندسية الخاصة بالملعب عظيمة، وسيكون استاد القاهرة تحفة فنية يوم 21 يونيو".

وتابع "الدفاع الجوي أقل الملاعب جهدا في الترتيب والتنظيم يليه السلام الذي تنقصه بعض الأعمال البسيطة بشأن الأرضية ورفع كفاءة الإضاءة".

واستطرد: "استاد الإسكندرية ينقصه اشتراطات استضافة البطولة ولكن تغاضى عنها المسؤولون لعراقة الملعب وتاريخه فهو تحفة فنية، وأقدم ملاعب إفريقيا حيث تأسس عام 1929، إلا أنه يواجهنا عقوبات بيروقراطية مع الموظفين في الإسكندرية والإسماعيلية".

وأتم تصريحاته: "استاد السويس سيكون من أفضل الملاعب من حيث التصوير التليفزيوني".

وتقام قرعة أمم إفريقيا 2018 على سفح الأهرامات في الـ 12 من شهر أبريل من العام الجاري.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الـ 21 من شهر يونيو على أن تنتهي يوم 19 يوليو من نفس العام.

يوم 12 أبريل المقبل ستجرى قرعة البطولة تحت سفح الأهرامات، ولكن كيف سيكون تصنيف الفرق المشاركة في البطولة خلال القرعة؟ (تعرف على السيناريو الأقرب)

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