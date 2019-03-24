خاص الأهلي: لم نُبلغ بميعاد رسمي حتى الآن للقاء صن داونز.. وفي الجول يكشف المصير المنتظر

الأحد، 24 مارس 2019 - 19:38

كتب : أحمد الخولي عاطف شادي

مروان محسن - الأهلي - بتروجت

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إخطار ناديه بالموعد الرسمي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قرعة دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن مواجهة الأهلي أمام صن داونز على أن يُقام لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا أحد يومي الخامس أو السادس من شهر إبريل.

وخرجت بعض التقارير الصحيفة تُشير لإخطار الكاف للأهلي بإقامة اللقاء في الخامس من أبريل وهو ما نفاه عبد الحفيظ.

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وقال سيد عبد الحفيظ: "لم نُبلغ بأي ميعاد رسمي حتى اللحظة لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا".

وأشار في تصريحاته مع FilGoal.com "لن نتخذ أي قرار أو أي موقف بخصوص الارتباطات المحلية، قبل تبليغنا بميعاد المباراة من الكاف".

وتابع "نعلم أن الكاف ذكر على موقعه بأن اللقاء في الخامس من أبريل، ولكننا لم نُبلغ بأي شيء رسمي".

نادي صن داونز أعلن عبر حسابه الرسمي على (تويتر) قبل يومين من الآن إقامة مواجهة الأهلي في السادس من شهر أبريل.

فماذا يحدث؟

FilGoal.com تواصل مع مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي الذي كشف "نعم، المباراة تم تحديدها لتقام في الخامس من شهر أبريل ولكن قد يتم تأجيلها لمدة 24 ساعة".

وأتم "قد يتم تعديل موعد المباراة ولكن القرار النهائي لم يُتخذ حتى اللحظة".

الأهلي يواجه الزمالك في الـ 30 من شهر مارس الجاري، بعدها يلعب أمام الاتحاد السكندري في الثاني من شهر أبريل، ثم يرحل لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.

بعد لقاء الذهاب أمام صن داونز، يواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة في التاسع من أبريل، ثم لقاء الإياب أمام صن داونز.

ويواجه الأهلي في حال فوزه في ربع النهائي الفائز من هورويا الغيني والوداد المغربي.

وجاء طريق نصف النهائي كالآتي:

الفائز من المباراة الثالثة (هوريا × الوداد) × الفائز من المباراة الثانية (صن داونز × الأهلي)

الفائز من المباراة الرابعة (سميبا× مازيمبي) × الفائز من المباراة (قسنطينة × الترجي)

وتقام منافسات نصف النهائي أحد يومي 26 و27 أبريل على ملعب الفريق الأول بينما لقاء الإياب أحد يومي 3 أو 4 مايو.

ويلعب الأهلي مواجهة الإياب في نصف النهائي حال تأهله على ملعبه في مصر.

أما مباراتي النهائي فالذهاب أحد يومي 24 و25 مايو والإياب أحد يومي 31 مايو و1 يونيو، ويلعب الأهلي حال تأهله مباراة الذهاب على ملعبه.

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