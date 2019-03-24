تحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عن كواليس قرار الاتحاد ضد رئيس نادي الزمالك، مُشددا "لن نتهاون بعد اليوم".

مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر تغريم الزمالك 200 ألف جنيه وإحالة رئيسه للجنة الانضباط بسبب تصريحاته المُسيئة ضد الحكام. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر رفيع المستوى الذي فضل عدم ذكر اسمه "مجلس إدارة الاتحاد اجتمع اليوم الأحد، وتم التواصل هاتفيا مع باقي الأعضاء غير المتواجدين وتم اتخاذ القرار ضد رئيس الزمالك".

وأضاف لـFilGoal.com "اتحاد الكرة ضاق ذرعا من الهجوم المستمر عليه. انتهى زمن الصمت أمام الإهانات".

وتابع "منذ اللحظة، سيتم معاقبة أي شخص يُسيئ للجنة الحكام واتحاد الكرة. لن نتغاضى مجددا أمام أي إساءة".

وأوضح "مجلس إدارة اتحاد الكرة لن يصمت أمام أي تجاوزات. سنوقع أقصى عقوبات ممكنة وسنحول المُخطئ للجنة الانضباط مباشرة".

وأكمل حديثه قائلا: "لجنة الانضباط لها مُطلق الحرية في توقيع أي عقوبات، سواء مالية أو عقوبات بالإيقاف وفقا للائحة الخاصة بها. أرسلنا بالفعل مذكرة لجنة الحكام وتتضمن CD يُدلل على كل الهجوم والتصريحات المُسيئة من رئيس الزمالك".

وأشار "اتحاد الكرة ليس أقل من المجلس الأعلى للإعلام الذي شاهد التجاوزات وقرر معاقبة البرنامج – برنامج الزمالك على قناة المحور – وإيقافه. ومن هنا درسنا كل ما حدث وقررنا إحالة رئيس الزمالك للجنة الانضباط".

وشدد "بداية من اليوم الأحد، مجلس إدارة اتحاد الكرة لن يصمت أمام أي تجاوزات. عقوبات قاسية للغاية ستُطال أي مُخطئ".

قرار اتحاد الكرة يأتي "بناءً على المذكرة الواردة من لجنة الحكام حول التصريحات المسيئة في حق الحكام"، حسبما أعلن اتحاد الكرة.

وهاجم رئيس نادي الزمالك لجنة الحكام بعد تعادل فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع تصريحاته من هنا)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن لجنة الحكام تُجهز مذكرة ضد رئيس نادي الزمالك.

وتحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في وقت سابق معFilGoal.com قائلا: " "اللجنة تقوم الآن بجمع تصريحات رئيس الزمالك ضد اللجنة ورئيسها والحكام، لتقديمها للجنتي القيم والأخلاق برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وكذلك لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد أبو العلا".

وأضاف "اللجنة تقوم بحصر التصريحات لتقديمها للجان المختصة". (طالع التفاصيل)

قمة الدوري المصري تنطلق يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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