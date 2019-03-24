جنوب إفريقيا تقهر الحلم الليبي.. تعرف على الـ 24 منتخبا في كأس الأمم الإفريقية 2019

اغتال منتخب جنوب إفريقيا الحلم الليبي بعدما فاز على المنتخب بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف تقدم منتخب جنوب إفريقيا جاء عن طريق بيرسي تاو من تسديدة قوية في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل المنتخب الليبي من علامة الجزاء عن طريق أحمد بن علي في الدقيقة 65.

ولكن بعدها مباشرة عاد بيرسي تاو ليُسدد بقوة من جديد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68، ويعيد منتخب بلاده للتقدم.

منتخب ليبيا كان يحتاج للفوز ولا غيره من أجل التأهل لأمم إفريقيا 2019 رفقة منتخب نيجيريا.

ولكن منتخب جنوب إفريقيا أوقف الحلم الليبي بانتصار جعله المنتخب الـ 24 في البطولة الإفريقية التي ستقام في مصر.

آخر حضور لمنتخب جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا كان في نسخة 2015 وقتها ودع المسابقة من دور المجموعات بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا لقب كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة عام 1966 في البطولة التي أُقيمت في جنوب إفريقيا.

وفيما يلي المنتخبات الـ 24 في كأس الأمم الإفريقية وفقا لترتيب المجموعات في التصفيات:

المجموعة الأولى: السنغال – مدغشقر.

المجموعة الثانية: المغرب – الكاميرون.

المجموعة الثالثة: مالي – بوروندي.

المجموعة الرابعة: الجزائر – بنين.

المجموعة الخامسة: نيجيريا – جنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة: غانا – كينيا.

المجموعة السابعة: زيمبابوي – الكونغو الديموقراطية.

المجموعة الثامنة: غينيا – كوت ديفوار.

المجموعة التاسعة: موريتانيا – أنجولا.

المجموعة العاشرة: تونس – مصر.

المجموعة الـ 11: غينيا بيساو – ناميبيا.

المجموعة الـ 12: أوغندا – تنزانيا.

وتقام قرعة أمم إفريقيا 2018 على سفح الأهرامات في الـ 12 من شهر أبريل من العام الجاري.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الـ 21 من شهر يونيو على أن تنتهي يوم 19 يوليو من نفس العام.

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