تقرير فرنسي: الاتفاق تم.. سان جيرمان سيجدد عقد توخيل لقطع الطريق أمام بايرن

كشف برنامج "تيلي فوت" الفرنسي إتمام الاتفاق بين باريس سان جيرمان وتوماس توخيل مدرب الفريق من أجل تمديد عقده مع الفريق الفرنسي.

وأشار البرنامج إلى "الاتفاق تم بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية وسيتم الإعلان بشكل رسمي قريبا".

"توخيل سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي، ليصبح مرتبطا بعقد حتى يونيو 2021 بدلا من يونيو 2020"، وفقا للبرنامج الموثوق.

خطوة تمديد عقد توخيل مع باريس سان جيرمان، تأتي مع ارتباط اسم المدرب الألماني بتدريب بايرن ميونيخ.

إدارة بايرن ميونيخ لم تُحسم حتى اللحظة مصير استمرار نيكو كوفاتش في منصبه كمدرب للفريق، ومن هنا وضعت اسم توخيل كبديل مقترح، وفقا للبرنامج الفرنسي.

لكن باريس سان جيرمان قطع الطريق على بايرن، وذلك مع رغبة توخيل في الاستمرار مع النادي الباريسي.

توخيل لا ينوي مغادرة باريس سان جيرمان، وسيبدأ مع الإدارة لوضع خطة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع مدافع ولاعب وسط دفاعي كأولوية للفريق، مع بيعه لبعض من اللاعبين.

ولعب باريس سان جيرمان 43 مباراة تحت قيادة توخيل وانتصر في 35 مباراة وخسر 4 وتعادل 4.

ويغرد باريس سان جيرمان وحيدا في صدارة الدوري بـ 77 نقطة متفوقا على الوصيف ليل بـ 20 نقطة كاملة.

في كأس فرنسا، وصل نصف النهائي، بينما ودع مسابقة كأس الرابطة الفرنسية من دور ربع النهائي.

الضربة الأعنف في وجه توخيل كانت من قدم ماركوس راشفورد. مانشستر يونايتد يقلب طاولة انتصار باريس سان جيرمان ذهابا في إنجلترا 2-0 إلى انتصار ماراثوني 3-1 في فرنسا.

انتصار أطاح بكتيبة توخيل من دوري أبطال أوروبا، كالمعتاد، من الدور الـ 16.

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