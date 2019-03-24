ديبالا يوجه رسالة صوتية للطفل المصري رامي شحاتة "أتمنى مقابلتك يا بطل"

وجه باولو ديبالا نجم منتخب الأرجنتين ونادي يوفنتوس رسالة صوتية إلى رامي شحاتة الطفل المصري المقيم في إيطاليا والذي ساعد في إنقاذ 51 تلميذا بحافلة مدرسية اختطفها السائق.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس

وكان سائق الحافلة الإيطالي من أصل سنغالي قد اختطف 51 تلميذا الأربعاء الماضي وحاول إحراقه احتجاجا على منع دخول اللاجئين، ولكن نجح رامي شحاتة من التواصل مع والده عبر هاتفه المحمول.

وتظاهر رامي بالصلاة وهو يتصل بوالده ويبلغه بقصة الخطف وتواصل والد رامي مع الشرطة والتي قامت بدورها بإنقاذ الأطفال.

ووفقا لصحيفة "لاريبوبليكا" فقد نشرت قناة Rai 1 تسجيلا صوتيا أرسله ديبالا إلى والد رامي.

وقال ديبالا في الرسالة الصوتية: "مرحبا رامي أتمنى أن تكون بخير، أنا أعلم ما حدث وماذا فعلت".

وتابع نجم يوفنتوس "أنت حقا بطل وأنا أتمنى مقابلتك، الأبطال فقط هم من يفعلون ذلك".

وأتم ديبالا حديثه "أشعر بالسعادة وأنا أرسل لك تلك الرسالة، وأدعوك لحضور مباراة في الملعب فأنا أتمنى مقابلتك وأتحدث إليك.. عناق كبير أنت عظيم".

اقرأ أيضا:

الأعلى للإعلام يقرر إيقاف برنامج الزمالك اليوم لمدة شهر

منتخب مصر يطير إلى نيجيريا

الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة مطالبته بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل

مران أخير للأهلي الخميس قبل معسكر برج العرب.. وجلسة بين لاسارتي وإكرامي

علي لطفي: الفوز على الزمالك يقربنا من الدوري.. وهدفنا استعادة اللقب الإفريقي

ندى أبو النجا.. مارست 5 رياضات قبل أن تصبح أول سعودية تحترف الاسكواش